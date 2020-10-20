李敏鎬拍Apple TV+美劇 扮演日治時期移民 原著獲奧巴馬稱讚

【明報專訊】韓國「男神」李敏鎬主演劇集《The King：永遠的君主》於今年6月結局後，昨日又有新動作，宣布接拍影視串流平台Apple TV+投資拍攝的美劇《Pachinko》，飾演朝鮮日治時期一名移居海外的新移民，可見李敏鎬全力進軍海外巿場的決心。

文：蘇珮欣

韓國傳媒昨日報道，李敏鎬將會擔任新劇《Pachinko》男主角，故事講述韓國被日本佔據時期，當地不少人移民到日本或美國，過着艱苦的生活。新劇預計製作8集，並會邀請來自世界各地的亞裔演員參與演出，不過，由於疫情仍然肆虐美國及日本等地，劇組暫時未有透露演員名單及開拍日期。

BTS協助韓流攻美

《Pachinko》改編自美籍韓裔女作家李珉貞的同名小說，曾被《紐約時報》選為「年度佳作」，去年更獲前美國總統奧巴馬透過社交媒體大讚是「魅惑人心的書」。據報李珉貞當年為了創作小說，曾到日本暫住4年，採訪移居當地的韓國人。李珉貞將會以監製身分參與新劇拍攝工作。

韓媒又指，自從男團防彈少年團（BTS）及女團Blackpink在美國人氣爆升後，韓流成為美國熱話，Apple TV+為加強競爭力，製作上也加入韓流元素。事實上，李敏鎬主演《The King：永遠的君主》今年在影視串流平台Netflix上架後，一直盤據美國收視排行榜十大位置，最高更曾登上第7名。