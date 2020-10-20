《Start-Up》南柱赫變身型男冧秀智

【明報專訊】韓劇《亡途覓雪》秀智與《非常校護檔案》南柱赫合演韓國有線頻道tvN新劇《Start-Up》，前晚播出第2集，講述秀智跟姜漢娜飾演兩姊妹，小時候因父母離婚而被迫分開生活，姜漢娜跟隨母親改嫁富商，過着優質生活，並獲繼父打本做生意；秀智則是普通上班族，為了在胞姊面前掙一口氣，於是訪尋兒時筆友兼初戀對象南柱赫出席派對，原來當年寫信鼓勵她的並非南柱赫，而是獲秀智祖母資助生活費的孤兒韓志平（金宣虎飾）。

韓志平找南柱赫幫忙出席派對，後者原本拒絕，最終改變主意，刻意換上西裝及新髮型亮相，令秀智大為感動。

今集上下兩部的收視率微跌至4.2%及4.4%，香港觀眾可透過影視串流平台Netflix同步收看。另有韓媒報道，劇中出現在韓志平家中的人工智能產品「英實」，其實是由《德魯納酒店》男星呂珍九聲演。

跟《Start-Up》同時段播出的有線頻道OCN新劇《Search》，前晚亦播出第2集，雖然收視率只得3.1%，但已較首集的2.5%上升0.6個百分點。《Search》講述韓國一個非武裝地帶，出現神秘失蹤事件，並由女團f(x)出身的Krystal主演。