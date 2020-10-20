【開箱】《私生活》 對抗官商勾結的正義欺詐師

【明報專訊】日本片《信用欺詐師》一連兩集叫好叫座，卻因男主角東出昌大驚爆不倫戀及離婚醜聞、配角三浦春馬及竹內結子又自殺身亡，電影第3集開拍無期。巧合的是，韓國有線台JTBC新劇《私生活》同樣以老千家族為題材，加上官商勾結、政府非法監控民眾等社會熱話，難怪在影視串流平台Netflix上架後，迅即打入收視排行榜十大位置。

新劇叫好卻不叫座

《私生活》剛於本月7日首播，新劇由《大撲》南健執導、《我的美麗新娘》劉成烈編劇，韓國女團少女時代成員徐玄、《回答吧！1988》高庚杓、《瑪麗外宿中》金孝珍及《愛的迫降》金永敏合演，台前幕後陣容並不算是頂班，首4集收視率亦一直徘徊2%左右，難言理想，然而口碑相當不俗，網民大讚劇情緊湊、節奏明快，而且故事出人意表，還看後勁如何。

徐玄飾演美女欺詐師車州誾，她生於老千家庭，父母均以詐騙維生，因此她自孩提時代開始，不單耳濡目染，更要身體力行，一家三口扮鬼扮馬，兩老更以「拍攝紀錄片」來美化犯罪行為，乍聽令人髮指，其實相當可悲。

揭發新興宗教害人

首兩集故事講述車州誾一家原本合作無間，直至父親被金孝珍飾演詐騙集團高層鄭福基游說，假扮教會牧師斂財，由於計劃天衣無縫，加上其父入戲太深，竟然不能自拔，結果墮入鄭福基的圈套，人財兩失兼做「替死鬼」，最終被捕入獄。

事實上，近年不少韓劇如《救救我》、《謗法》及《被神選中的孩子》等，均對新興宗教害人的社會歪風作出鞭撻，《私生活》雖然只是輕描淡寫，但已提供反思空間，值得鼓勵。

車州誾誓言為父報仇，可惜道行未夠，結果棋差一着，反被鄭福基暗算，父女一同淪為階下囚。她出獄後依然死心不息，可是仇人已銷聲匿迹，就在此時，她邂逅高庚杓扮演的I.T公司職員李靖桓，二人墮入愛河，車州誾更不理母親反對，堅持跟對方結婚，直至新郎缺席婚禮，她才驚覺受騙。

遭受連番打擊的車州誾，未幾收到李靖桓「死訊」，但她拒絕接受這個解釋，最後發現男方的真正身分，竟然是一名間諜，而且跟政府勾結大財團進行非法監控民眾的計劃有關。《私生活》至今只播出4集，故事已經峰迴路轉，頗令人有追看的衝動，偏偏收視率卻被同時段播放《九尾狐傳》及《Do Do Sol Sol La La Sol》拋離，究竟「死因」為何？

徐玄演技仍需改善

隨着少女時代成員各自搵食，徐玄跟隊友如潤娥、秀英等轉戰影視界，可是她在《步步驚心：麗》或《小偷傢伙，小偷大人》等演出仍然幼嫩，難免被人貼上「花瓶」標籤，新劇《私生活》亦不見得有長足進步，無論喜怒哀樂，表情變化不大，看來還需時間浸淫。

另一方面，導演為了突顯徐玄的角色，每集均讓她穿著多款名牌時裝亮相，雖然視覺效果十足，感覺卻似模特兒多於欺詐師，出現喧賓奪主的副作用，難怪令人認定她只能擔任「花瓶」，而非金孝珍的競爭對手。