疫境勤做運動 得戚曬fit爆身形 陳奕迅近零收入：患急性發錢寒

【明報專訊】陳奕迅（Eason）在疫情下推出新歌《致明日的舞》，為了減低戶外宣傳帶來染疫風險，唱片公司日前安排他以網上視像方式接受傳媒訪問。Eason表示希望透過新歌帶出正能量，讓大家聽完歌放鬆心情，輕鬆面對疫境。由於疫情已持續接近一年，Eason表示情緒有正負面：「我適應了，但始終會有擔憂，經常要望住確診數字多少來生活，幸好世上有音樂，可令人開心一點。」

記者：鍾一虹

陳奕迅（Eason）表示在抗疫期間也有得着，多了時間跟家人和愛犬相處，以及做運動強身健體，他說：「留家的時間多了，跟愛犬關係變親密，常陪老婆和女兒傾偈，當然我們都有個人空間，家裏每人有個角落獨處。」太太徐濠縈熱愛跑步，Eason就選擇健身，約波友梁漢文、郭偉亮打網球，還成功減肥，他得戚地在鏡頭前轉圈展示fit爆身形，Eason說：「我怕自己會生鏽，將來做不到運動、打不到網球，所以想做運動保持肌肉、關節靈活，希望到60歲時擁有40歲的機能。」早前他在社交網分享的照片，爬到閣樓扮蜘蛛俠，疑似豪宅曝光，惹網民熱議。Eason笑說：「照片在公司影的，不是我屋企，我爬上角落檢查燈泡，身手還靈活呀！」

新歌MV曬舞技

談到新歌MV，Eason邀請不同界別素人演出，未有碌人情卡邀藝人好友幫手，他解釋背後意義：「開個玩笑，大家見我個樣都20幾年，別人不厭我都厭，我見近年再興找素人上鏡，今次想模仿昔日飛圖唱片找模特兒拍MV，我找來一班素人和舞者跳舞，鼓勵大家受壓、遇挫折時，可用舞蹈抒發情緒，現在很多人都受壓、不開心，希望向他們致敬。就算我有太太、女兒和愛犬，有時都會感覺不知點算，覺得寂寞、孤單，但希望大家知道你們不是唯一，並不孤獨的。」Eason又透露有參與MV的跳舞演出，有朋友率先欣賞MV，見到他出場笑了出聲，「可能未見過我跳現代舞啦，我覺得自己肢體靈活的，只嫌粗少少，手臂大過塊面」。

戶口好耐無加號

雖然新歌宣傳受疫情影響，但Eason認為大家健康更要緊，「始終不知第四波疫情何時來，穩陣一點比較好，好彩現代互聯網絡發達，音樂可透過大氣電波接觸更多人」。談及他於爆疫後停工接近一年，他搞爛gag說：「我在疫情下患了病，除了『荷包乾硬化』，仲有少少『急性發錢寒』。」提到Eason的《Fear And Dreams香港演唱會》原定去年12月9日至今年1月7日舉行共25場跨年演出，奈何因疫情取消。Eason笑說：「相信不止我一個，全世界都有『急性發錢寒』這個病，只是我借機會公開這個病。以前我收入算平均，但已好耐無見戶口有加號，今年只拍過快餐店廣告和錄音，幸好我有積穀防饑。」

不心急補辦紅館騷

有傳楊千嬅跟Eason爭奪紅館檔期，密謀舉辦2021年跨年演唱會？Eason說：「無爭過，我都忘記了自己的跨年個唱了，暫時未知何時補辦，大家今年能否開騷都未知，我仲聽講紅館2021年的檔期已幾乎滿額了，優先讓2019年取消演出的單位補辦，但我的問題是湊不夠檔期，因為申請日子好長，要30至40日檔期才足夠完成25場演出。」問他是否心急再上台獻唱？他笑說：「已經不急了，可能我會上街唱歌。」

場地提供：香港瑰麗酒店

化妝：Karry Wong

髮型：Derek Li @ Xenter

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