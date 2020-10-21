不開名大控訴 廖慧儀被跟蹤恐嚇性騷擾

【明報專訊】有「狂野空姐」之稱的落選港姐廖慧儀簽約TVB，雖暫未有演出工作，但她跟前度男友Sam的分手峰迴路轉兼極有戲劇性。10月初Sam公開警告《#後生仔傾吓偈》的23歲孔德賢勿聯絡他的女友廖慧儀，後者解釋是Sam醉酒誤會，兩人情未變。10日後Sam自爆被狠飛，皆因廖慧儀加入娛樂圈。廖慧儀就分手一事沒有表態，但將社交平台上兩人親密合照全刪掉。

「全日打幾百個電話畀我」

原來兩人分手已一個月，昨日廖慧兒不開名在IG大控訴，說這個月來被跟蹤、威脅、恐嚇、性騷擾，她在限時動態出post，說IG被入侵。她留言：「密碼改幾多次都無用，原來一直仲偷用我的email。跟蹤、威脅、恐嚇、性騷擾，當街偷我電話跑走，捕我落堂，炸我WhatsApp，講粗口鬧我唔去見你，全日打幾百個電話畀我，打到我電話無電……」她續道：「日日都玩跳樓，你要搞清楚，呢啲唔係愛嘅表現，你要嘅解決方法，我已經一早做咗，相已經刪咗，唔該你唔好再騷擾我、打攪我朋友同我屋企人，其實好多嘢已經可以報警處理，但諗吓點解我被你騷擾咗一個月，我都無咁做，點解？我一路被陌生人人身攻擊，我都無出聲，成件事如果你係受害者，呢個唔係你最想要同埋最好嘅結尾咩？」廖慧儀未提及所指是誰，外界聯想到她的前度。Sam回應傳媒時否認指控，說兩人的感情在拖拉，曾短暫復合一兩日。

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