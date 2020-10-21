半夜被叫醒陪屙尿 陳豪享受照顧3子女

【明報專訊】陳豪與唐詩詠昨日到上環出席腕表品牌周年展覽活動。陳豪表示為照顧3名子女，一日24小時也不夠用，雖然辛苦，但很享受。唐詩詠視家中3隻愛貓為小朋友，一早起牀便照顧牠們起居飲食，笑言將來湊小朋友一定無問題，但現階段不心急結婚生BB。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

陳豪表示喜歡儲表，加上育有3名子女，時間分配更加重要，笑稱一日24小時都不夠用，連夜晚也要照顧小朋友，有時要起身幫小朋友冚被，又或者半夜被人叫醒陪屙夜尿。是否女兒最黐身？陳豪笑言：「不一定，有晚半夜其中一個上咗我張牀，事後才知是二仔。（會否阻礙夫妻相處時間？）都不會，有小朋友的生活便是這樣，雖然辛苦，但很享受。」

唐詩詠家有3個「小朋友」

唐詩詠笑稱家中都有3個「小朋友」，分別是兩隻老貓和一隻BB貓，每天起牀就忙於照顧牠們，有隻要餵藥，有隻要幫牠摸身，完全感受到湊仔辛苦，相信將來湊小朋友都無問題。是否心急想做媽咪？唐詩詠即轉移話題，笑說現時最心急是買禮物𧨾自己，因當了媽咪便無時間，回想第一次掙到錢時，曾買過近6位數字的手表獎勵自己，但至今仍不捨得戴，只間中拿來觀賞。陳豪聞言笑說：「唔用就真係嘥了，本來是新科技都變了舊科技，快點戴，戴爛為止。」

陳豪祝福舊愛廖碧兒

陳豪表示之前對表亦有追求，但不追款，最貴一隻價值6位數，「我將手表分為初級、中級和上級，但上級我已經無玩，因為小朋友的使費已經有排我煩、有排我玩。」陳豪笑稱現在買手表都要揀有GPS，以防小朋友走失，總之什麼都會以他們為先，但太太待遇不會因此被分薄。對於有傳舊愛廖碧兒明年結婚？陳豪表示無論如何，都會向對方送上祝福。

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