謝夫布烈治患淋巴癌 對病情感樂觀 趁機呼籲投票

【明報專訊】憑《聲聲相識》榮膺金像影帝的70歲美國男星謝夫布烈治（Jeff Bridges），昨日透過社交媒體宣布自己患上淋巴癌的消息，令粉絲震驚不已。他表示現正接受治療，醫療團隊亦對他的康復進度感到樂觀，感謝大家祝福之餘，不忘呼籲民眾「記得投票」，落力為民主黨總統候選人拜登打氣。

謝夫布烈治借用他在《大保齡離奇綁架》的對白：「就像Dude所說，我有新料要爆，就是我確診淋巴癌。雖然它是很嚴重的病，幸好我有一班出色的醫療團隊，預計治療效果良好，我會繼續為大家跟進報告，並感謝大家為我祈禱和打氣。另外，請大家記得投票，因為我們同坐一條船。」

落力為拜登拉票

謝夫布烈治患癌的消息，隨即在網絡瘋傳，除了網民送上祝福外，圈中好友包括《我們都是這樣長大的》女星柏翠茜雅格（Patricia Arquette）、《星空奇遇記》日裔男星武井喬治（George Takei）等亦留言為他打氣。

美國總統大選將於下月3日舉行，雖然民主黨候選人拜登一直在民調保持輕微優勢，然而面對競逐連任的總統特朗普，實在難言必勝。支持拜登的謝夫布烈治證實確診的同時，趁機呼籲選民投票，情况跟特朗普在選舉期間自爆感染新冠病毒，可謂異曲同工。

謝夫布烈治生於演藝家庭，父母是已故影星Lloyd Bridges和Dorothy Dean Bridges，童星出身的謝夫，兩歲已跟隨母親一起拍戲，代表作除了《聲聲相識》和《大保齡離奇綁架》外，近年參演《創戰紀》、《非正常械劫案》及《離奇復仇事件》亦大受影迷歡迎，去年更獲金球獎頒發終身成就獎，表揚他從影超過半世紀的貢獻。

父女合作出繪本

謝夫布烈治確診前，正忙於拍攝新劇《The Old Man》，預計明年在FX及Hulu頻道首播，身兼監製和演員的他，有傳每集酬金高達100萬美元（約780萬港元），若以首季共分6集計算，4680萬港元袋袋平安。

如今驚爆患癌消息，暫時未知拍攝進度會否受到影響，不過，電視台昨日率先發表聲明：「祝你早日康復，我們與你同在。」

另外，謝夫布烈治跟女兒Isabelle Bridges-Boesch攜手炮製的兒童繪本《Daddy Daughter Day》，剛於本月初面世。