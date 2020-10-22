楊千嬅開6場紅館跨年演唱會 慶祝入行25年 捐出部分歌酬

【明報專訊】楊千嬅將於今年12月23日至26日、31日及2021年1月1日於紅館舉行6場演唱會，名為《MY Gratitude 25楊千嬅演唱會2020》，THE CLUB將於10月30日至11月3日進行優先訂票，公開售票則於11月5日起在城市售票網發售。主辦單位與楊千嬅協商後，會捐出演唱會部分收益予慈善團體「母親的抉擇」、「香港現場演出及制作行業協會」。

相信有心跳就有希望

楊千嬅去年的《MY BEAUTIFUL LIVE世界巡迴演唱會》因疫情令部分巡唱受阻，但無阻她再踏紅館舞台的決心。今次是全新創作的演唱會，舞台設計、歌單、服裝等都是全新策劃。楊千嬅早前拍攝演唱會海報，她表示近年發生許多未能估計的事，沒想到站在舞台上唱歌會是很困難的事，雖然未知演唱會能否如期舉行，但無論發生任何事，她仍然相信自己的能力及夢想。她說：「這條路是不易行，不過我行了25年，所以用一個演唱會記錄自己過去難忘的事，人生中有不少喜樂同眼淚，今次是一個跨年騷，雖然有時睇不到前路點行，不過自己要相信同有動力，我仍然相信有心跳就有希望，想將這個正能量帶出來。我25年演藝生涯中，最值得回憶是所有搏命的過程，其實我是一個超癲的人，決定做一件事就一定要做到為止，例如追磅數、工作目標等，每次都投入去做，人生最有意義不是得到過程，而是好實在活着，滿足感好大。」千嬅覺得即使跌到周身瘀傷，或是成績未如理想，起碼她有去做過，曾經有做過，也需要好大的勇氣。楊千嬅同時灌錄唱片，她笑言再錄唱片好似重回以前少女的心情。

入場觀眾須配合紅館要求

是次演唱會入場觀眾必須配合紅館要求，戴口罩、量體溫及分隔坐等。因應疫情安排，觀眾只能於演出日前兩星期才能取得門票。由於新冠肺炎疫情反覆，主辦方會密切留意最新疫情發展，作出相應安排。

娛樂組

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