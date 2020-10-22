婚禮一切從簡 余香凝腹部微隆孕味濃

【明報專訊】27歲余香凝日前被爆下月與圈外男友奉子成婚，之後她在社交平台宣布婚訊；余香凝與40歲未婚夫陸政渡的擬結婚通知書亦曝光，有傳兩人的婚禮於下月14日在半島酒店舉行。自公布喜訊後，準人妻余香凝昨日首度公開露面，出席主演劇集的宣傳活動，她以闊身襯衣配長裙亮相，腹部明顯微隆，孕味濃。活動現場推出咖啡、香檳飲品，她被溫馨提示不適宜飲用，似乎意有所指。

余香凝受訪時沒否認懷孕，笑稱咖啡放太久不敢飲用，而且不習慣午間飲酒。問到最近可有妊娠反應作嘔作悶？她說：「無嘔，我身體好健康，雖然現在疫情下，但我不悶，好多事務要處理。」是否怕胎兒小器，未到時候公布懷孕？她說：「知道大家好關心我，有好消息會向大家公布。我都大個女，亦即將結婚，之前經常在訪問中表示希望30歲前結婚生仔。」

余香凝又避談11月14日在半島酒店舉行婚禮的傳聞，她表示未婚夫是圈外人，想保護對方，希望婚禮保持低調和簡單，「婚禮時間、日期及地點都不想講，加上疫情關係，都不會大排筵席，只想開心食餐飯就算」。舊愛陳家樂向她送上祝福，會否請對方出席婚宴？她說：「還未想到賓客名單。」

婚後繼續演藝工作

余香凝澄清未婚夫不是金融才俊，但想保護對方工作，不想談太多；她亦拒談兩人相識經過，以及不回應去年同遊希臘的男子是否未婚夫。余香凝說：「求婚過程都是好簡單，兩個人的事、兩個人知道就得。」她表示熱愛演員這份職業，婚前婚後會繼續工作，「 我太喜愛工作，想做演員做到老，就算演媽媽、嫲嫲角色都無問題，未婚夫超級支持我工作，我給他爆分（超過100分）」。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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