「星爵」基斯被指撐特朗普 老婆嘉芙蓮反擊負評

【明報專訊】「星爵」基斯柏特（Chris Pratt）日前捲入政治風波，被網民評選為「荷李活最不受歡迎的基斯」；據美媒報道，事緣《復仇者聯盟》演員參與為民主黨總統候選人拜登的籌款活動，只要捐款支持拜登，就有機會跟「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）、「黑寡婦」史嘉麗祖安遜（Scarlett Johansson）等6名《復》片演員網上聚會。有網民發現基斯柏特沒參加之餘，編劇Amy Berg上周末在Twitter發帖列出基斯柏特、基斯伊雲斯、基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth）、基斯派恩（Chris Pine）等同名男演員照片，並表示要篩走最不受歡迎者，結果基斯柏特「中選」。網民亦指他在社交網關注美國保守派政評家Ben Shapiro及共和黨衆議員Dan Crenshaw，加上他沒公開支持拜登，有網民以此推論他是特朗普的秘密支持者。又有網民指出，他所屬的教會很保守，有恐同之嫌。

其後E!News在社交網Instagram效法Amy Berg做法，貼出幾名叫基斯的男演員照片，然後問當中誰最好；這次基斯柏特太太、亦即阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）長女嘉芙蓮，留言反問該帖文是否必須？又指做法很刻薄；結果嘉芙蓮的留言獲超過1.3萬個讚。另外，「鐵甲奇俠」羅拔唐尼和「變形俠醫」馬克路法奴亦分別發文撐基斯柏特，前者指他是真正的基督徒，以生活實踐，並且充滿正能量及感恩；馬克則稱基斯只是不公開政見。