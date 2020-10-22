【開箱】《老豆死開一陣先》假死藥修補父女情

【明報專訊】《老豆死開一陣先》今年3月在日本開畫，撞正新冠病毒疫情爆發，雖然也一度成為票房冠軍，卻罕有不公布實際數字，外界估計入場人次不超過100萬人。《老》片由《海街女孩日記》廣瀨鈴及《銀魂》吉澤亮主演，加上大批當紅藝人客串，若不是撞正疫情，成績應更亮麗。今日在港開畫，票房能否扳回一城？

老闆試藥假死48小時

《老豆死開一陣先》講述大學女生野畑七瀨（廣瀨鈴飾）跟志同道合的朋友組成樂隊「靈魂」，她擔任主音。她非常討厭父親野畑計（堤真一飾），不但在家與爸爸「劃清界線」，各有各的生活空間，還經常開騷大唱《老豆去死啦》，怎料「願望」某日成真。野畑計創辦的製藥公司多年來積極研究「回春藥」，被視為最有機會成功的公司。競爭對手沃森製藥一直虎視眈眈「回春藥」的藥方，甚至安排臥底混入野畑製藥企圖竊取資料，幸野畑計把手寫版本放在隱蔽地方。

野畑製藥研發「回春藥」期間，意外做出「假死藥」，食下會進入假死狀態48小時。此時沃森製藥的奸細渡部（小澤征悅飾）游說野畑計親身試藥，並趁機奪去公司的話事權，繼而設法讓野畑計由「假死」變「真死」。另一邊廂，野畑計秘書松岡卓 （吉澤亮 飾）得悉渡部的奸計後，說服七瀨放下對父親的憎恨，二人聯手阻止陰謀，令野畑計「翻生」。

《老豆死開一陣先》的編及導均來自廣告界；導演濱崎慎治執導電訊商au的「三太郎」系列，在日本曾連續5年奪得好感度廣告冠軍。編劇澤本嘉光則是Softbank廣告系列「白戶家」的導演。兩人在廣告行業是競爭對手，今次拍《老》片卻聯手分擔編導兩職，還在戲中加插不少廣告界用語，增強業界特色。

「臭味」認親與洗衣機開發

片中野畑計「假死」兩天期間，靈魂仍徘徊人間，並遇上《誰調換了我的父親》男星Lily Franky扮演的「死神」火野，一起觀看野畑計的葬禮。原來這是來自編劇澤本嘉光與廣告界前輩聊天時的靈感，他好奇若在自己葬禮看到生前好友來輕鬆「吃花生」的感覺會如何？因此戲中加插了野畑計與「死神」火野「飄」在空中觀看一切，並加以評論，還從中得悉身邊誰是好人及壞人。

野畑計透過「假死」看清公司上下所有人的真面目外，還解開了父女之間的仇恨。七瀨自小被熱愛化學及生物學的父親薰陶，雖然她讀書成績不錯，大可承繼父親的公司，但母親早年患病彌留期間，爸爸仍忙於在實驗室做研究，令七瀨對他及製藥公司極為反感。當對方死後，才得悉當年他是為了研製「回春藥」救母，才沒守候在病榻旁。所以得悉爸爸是「假死」，七瀨設法阻止他的「屍身」被火化，為拖延時間，更在葬禮上獻唱，場面感人。

戲中還提到七瀨十分討厭爸爸身上的「臭味」。這情節源自日本一項調查：某網站曾向300多名小學女生調查，結果有一半以上受訪者認為父親很臭，繼而要求父女衣服分開洗，這也是日本人開發兩個洗滌槽洗衣機的原因。然而，「臭味」在戲中成為拯救爸爸的重要橋段，化作鬼魂的野畑計得悉渡部奸計後，想通知女兒七瀨，雖然無法現身，但憑父親的「臭味」七瀨感覺到對方的存在。

吉澤亮減星味演小人物

飾演野畑七瀨的廣瀨鈴年僅22歲，已演過不少大片，如《海街女孩日記》、《第三度殺人》、《Sunny陽光姊妹淘》及《最後的情書》等，這次廣瀨鈴扮演重情重義的叛逆少女，感覺最貼近她的真實個性；戲中她粗聲粗氣、大罵父親的樣子，為電影帶來笑點。扮演松岡卓的吉澤亮，亦有意想不到的表現。他刻意降低星味，化身沒存在感的職員，誇張到連自動門的感應器也「感應」不到他，十分搞笑兼荒唐。最後他協助廣瀨鈴拯救爸爸，還利用他充滿靜電的特殊體質，將野畑計的靈魂引入其軀體內，帶出小人物若發揮所長，也能做大事的概念。

此片另一特色是串星很多，導演濱崎慎治透露，幾乎每天都有明星到片場客串，都是編導二人拍攝廣告多年積累下來的人脈，今次藉機碌盡「人情卡」，當中包括扮演酒店經理的妻夫木聰、「夜總會侍應」佐藤健、野畑製藥的「研究員」松田翔太、「警衛」城田優、「職員」志尊淳及西野七瀨、「陪酒女郎」池田依來沙、「葬禮誦經和尚」竹中直人，以及扮演野畑七瀨母親的木村多江等。

上映日期：10月22日