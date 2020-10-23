與馬德鐘首拍親熱戲超夾 唐詩詠：自然到似老夫老妻

【明報專訊】馬德鐘（馬神）、唐詩詠、王君馨、鮑起靜、車婉婉及關禮傑昨日出席劇集《我家無難事》拜神儀式。唐詩詠自認是馬德鐘的小粉絲，初時以為合作會好緊張，想不到首天開工拍親熱戲，自然到似老夫老妻，她說：「馬神沒給我壓力，大家見面又傾偈又玩，感覺好輕鬆，埋位拍攝不用磨合、熱身，他惜我的時候，感覺好似以前惜過，我們仲有牀上戲未拍。」馬神也開心跟唐詩詠無隔膜，合作好夾且順利。唐詩詠希望跟馬神有更多合作，「夾得來的對手不容易找，我覺得我們除了拍愛情戲，仲可以嘗試不同角色關係」。

王君馨在家養傷 老公悉心照顧

王君馨早前拍攝劇集《超能使者》從高處躍下時受傷，右腳腕韌帶撕裂，休養了3星期已好轉，感謝廿四孝老公這段日子悉心照顧，肩負煮飯、洗衫、洗碗家務，她說：「坐得太多好辛苦，我見老公去健身，好想跟住去，但驚再出事令人擔心，所以乖乖在家休養。不過近日開始慢慢活動，也幫手洗衫，醫生說再養傷3星期就可以跳舞，到時老公就返紐約探家人，因為出入境要隔離，我和老公要聖誕節才見面。」她慶幸該劇動作戲不多，與楊明滾來滾去的親熱戲就靠鏡頭遷就，也會出動替身。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳