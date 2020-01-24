自爆年初辭任亞視副總裁 林文龍轉職AMM落場打麻將

【明報專訊】無綫出身的林文龍去年12月出任亞視副總裁之職，但原來在上任後不久，他於今年初低調轉職，成為亞視旗下子公司Asia Moment Media Ltd.亞洲心動娛樂有限公司（簡稱AMM）副總裁。昨日他以AMM副總裁身分，與打機達人林慧韡（達哥）介紹全新網上直播打麻將遊戲節目《今晚有牌打》。林文龍表示已沒參與亞視管理層職務，包括本屆亞姐競選，亞視的事與他無關，言語間撇清關係。

林文龍解釋辭任亞視副總裁的原因，他說：「我首次上工是去年亞姐競選期間，當時公布由我擔任亞視副總裁。不過因為老闆買亞視之前，公司已發生好多事，包括債務問題，我跟老闆講，上任後不想參與處理這些事，於是他就將子公司AMM交給我打理，網上的節目全由我團隊製作，與亞視無關。」

主力製作網上節目

林文龍表示因屬亞視內部事務，才沒刻意對外交代轉職因由，同時希望大家以後不再混淆；重申新公司分別在新加坡、馬來西亞、台灣及香港4個地區各自運作，主力製作免費網上節目，他稱仍在學習行政管理。

與好友打牌被叫「傻強」

林文龍稱從未做過網上直播節目，今次邀請達哥一起主持暫定4集的麻將遊戲節目，將會邀請不同的嘉賓齊齊落場打牌，觀眾可透過網上互動參與及贏取獎品。

林文龍笑言打麻將不是高手，「我間中跟數名圈中好友打牌，他們為我改花名『傻強』，有時打牌傻傻哋。未打算叫太太（郭可盈）參與，嘉賓人選尚在聯絡中」。

林文龍表示公司AMM目前製作節目前要「睇餸食飯」，不敢貿然投資，否則如將錢倒入鹹水海，特別是現在疫情下令很多原定計劃改變或延期，包括邀請金牌監製戚其義寫劇本拍劇，但他不心急，因不想在疫情下冒險開工。

記者：林蘊兒

攝影：孫華中