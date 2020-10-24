十大中文金曲實體頒獎禮續停辦 取消十優歌手與最佳進步獎

泳兒表示每個人心中都有自己的頒獎禮。（攝影／記者：林祖傑）

【明報專訊】香港電台昨日公布因新冠肺炎疫情影響，《第43屆十大中文金曲》跟上屆一樣取消實體頒獎音樂會，第2年以跨媒體特備節目形式，於明年1月16日透過港台電視31、香港電台第二台及港台網站宣布獎項結果。

港台已開始邀請歌手到紅館拍攝宣傳項目，第一輪6名歌手AGA（江海迦）、周柏豪、許廷鏗、陳柏宇、馮允謙及關智斌，他們盛裝戴口罩分開坐，保持社交距離。

頒發獎項會統一名稱，包括「十大中文金曲獎」、「十大中文金曲新人獎」、「十大中文金曲國語歌曲獎」、「十大中文金曲男歌手獎」、「十大中文金曲女歌手獎」、「十大中文金曲樂隊／組合獎」、「十大中文金曲CASH創作歌手獎」、「十大中文金曲最佳中文唱片獎」及「全球華人至尊金曲獎」。沒有過往的「優秀流行歌手大獎（十優歌手）」及「最佳進步獎」。

泳兒：獎項是一份心意

泳兒與吳浩康昨日錄影音樂節目《Chill Club》，對於港台繼續取消實體頒獎禮及部分獎項覺得有點可惜，但仍繼續舉行也是好事。泳兒稱獲認同都開心，每個人心中有自己的頒獎禮，有十大歌曲，獎項是一份心意，好的歌曲已種在別人心裏。

記者：林祖傑