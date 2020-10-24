懷念昔日免費睇靚女 曹查理願再拍三級片

【明報專訊】曹查理、吳浣儀及劉錫賢前晚以嘉賓身分為苑瓊丹（苑仔）主持的香港開電視節目《開工大吉77》錄影。苑仔表示會要求曹查理分享拍三級片經歷；曹查理表示最難忘昔日為李翰祥導演拍戲，參與試鏡睇裸女，「那次在韓國取景，試鏡當日是零下十度，我扮演淫賤皇帝，導演叫我睇試鏡、幫手揀宮女；當時好多有選美銜頭的女仔在母親陪同下面試，個個除衫都好靚，我睇了近30個，不過到自己除衫拍攝就知凍。」他笑言好懷念這些日子，若可免費睇靚女，不介意再拍三級片。

苑仔回憶昔日跑內地商演經常遇到曹查理，有次商演在晚上舉行，對方姍姍來遲，還戴上黑超，想取笑「扮大牌」時，見他脫下黑超才知出事，「他露出黑眼圈、又甩了牙，原來對上一場登台碌了落台。好欣賞他發生意外都不失場」。

劉錫賢慨嘆人生無常

劉錫賢對於好友林子博的太太離世大表震驚，慨嘆人生無常：「幾星期前找子博傾談工作計劃，對方當時還講起為太太找方法醫病，想不到對方突然離世。」他表示已傳短訊慰問子博，稍後會再了解子博的經濟狀况，因為知道他為太太醫病用盡積蓄，若辦理喪事有需要，都會聯同其他朋友一起協助。

記者：鍾一虹