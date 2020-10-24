湯賀蘭《秘境探險》冒險家造型曝光

【明報專訊】繼《Monster Hunter》後，另一電子遊戲改編荷李活片《Uncharted》（暫譯：秘境探險）昨日亦傳來新消息，現年24歲的「蜘蛛俠」湯賀蘭（Tom Holland）扮演新片主角Nathan Drake造型首度曝光，有關照片隨即在社交媒體瘋傳，粉絲大讚「似模似樣」。

《秘境探險》原定今年4月在德國開鏡，因受疫情影響，開工首日即被煞停，難以趕及今年12月聖誕檔期上映，電影公司只好宣布延至明年3月，後再改為10月開畫。故事講述湯賀蘭飾演冒險家Nathan Drake，為了尋寶走遍全球，更惹來敵對勢力狙擊。除了「蜘蛛俠」外，同片還有《變形金剛》男星麥克華堡（Mark Wahlberg）、《萬千痛愛在一身》康城影帝安東尼奧班達拉斯（Antonio Banderas）等參與演出，陣容相當強勁。

湯賀蘭昨日透過社交媒體公開新片造型照之餘，遊戲製作公司Naughty Dog亦公開聲演《秘境探險》主角的著名配音員路蘭羅夫（Nolan North）到片場為湯賀蘭打氣的合照，後者開玩笑說：「得到路蘭的認同，電影公司應該不會解僱我了。」