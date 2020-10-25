紀錄片擔正主角 被導演當周星馳搞笑 許鞍華怕得罪人要求刪片

許鞍華在威尼斯影展獲頒終身成就獎回港後還未慶祝，她笑言限聚令下只許4個人慶祝沒意思。（攝影：鍾偉茵）

【明報專訊】由文念中執導兼監製，以導演許鞍華（Ann）為主角的紀錄片《好好拍電影》前晚舉行首映禮，大班圈中好友捧場。許鞍華擔正女主角，坦言最不想被人覺得她攞終身成就獎及做主角後上了神枱，亦怕自己在片中口不擇言得罪人變是非，所以看後要求文念中刪剪。她還佩服文念中與團隊的毅力，花3年時間死「𦧲」她繼續拍。

《好好拍電影》前晚舉行首映禮，捧場的圈中人包括林家棟、林嘉欣、黃耀明、羅啟銳和張婉婷、韋羅莎、黃修平、 RubberBand成員6號、白只和女友顏卓靈等。首次擔正女主角的許鞍華表示，最不想被人覺得她奪得終身成就獎兼做埋主角，就上了神枱。不過，她指出大家只要看完該片，她就會由神枱碌下來，因為導演處理得好好，當她是周星馳去拍，好搞笑，不沉重。

佩服導演拍3年仍死「𦧲」

許鞍華事前沒有問導演劇本是怎樣，會拍些什麼，唯一要求是完成初剪要先給她過目，「我驚自己口不擇言得罪人，說話沒傷害人的意圖，卻變成是非，有的都已經剪了」。

文念中稱電影拍了3年，剪片也花了1年時間，將阿Ann認為會得罪人的說話與沒那麼有趣味的全部剪走。他最欣賞阿Ann對電影的至死不渝；許鞍華則佩服文念中和其團隊的毅力，拍了3年，拍到她也覺煩厭，仍死「𦧲」她繼續拍攝。

受疫情影響，許鞍華獲威尼斯影展「金獅終身成就獎」返港至今仍未有慶祝，她笑說：「限聚令，得4個人慶祝沒意思，起碼都要一圍。」文念中認為阿Ann獲威尼斯終身成就獎，是阿Ann及香港人之榮譽，很值得高興。說到《第40屆香港電影金像獎》延期一年舉行，許鞍華雖然有點失望，但認為金像獎協會一定有很多考慮因素才有此決定。

林家棟未決定會否出席金馬獎

林家棟憑《手捲煙》首次角逐台灣金馬獎最佳男主角，他表示之前覺得自己憑《黑社會》和《樹大招風》有機會入圍卻落空，今次完全沒期望反而入圍，所以超意外。他透露拍攝一個六七分鐘一鏡直落的鏡頭，被「火屎」彈入眼，停拍兩小時看完醫生即返現場繼續拍，因為場景只租一天和製作費有限。至於會否出席金馬獎頒獎典禮，家棟仍未決定，稱有多個劇本債要還，又要為《殺出個黃昏》做後期。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

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