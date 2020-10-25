林夏薇讚老公影相快靚正 陳展鵬自爆捱餓為老婆影靚相險暈

【明報專訊】陳展鵬及林夏薇前晚錄影無綫節目《流行經典50年》，二人於節目合唱，異口同聲表示壓力大，林夏薇更特別為演出找唱歌老師上堂，陳展鵬稱見對方那麼專業也不可以偷懶，要躲在家中廁所練歌。單文柔日前曬出浴照，由陳展鵬操刀，他笑言考驗其攝影技術，如果影得好不需要執相；林夏薇則說老公幫她影相快靚正，因老公說發現到愛人的美，令她冧爆。

陳展鵬表示老婆單文柔日前在社交網上載的「出浴照」是由他親自操刀，更大呻為老婆影靚相絕非易事，他說：「不是出浴，是在浴缸影相，有著衫的，只是露肩，不可露太多，露得太多會暴露我的攝影技術，影得不好就有排執。」老婆可滿意？他說：「post得都應該滿意的，當日是我們的結婚周年，所以才影相留念吓。」

唔識影相受盡挫折

陳展鵬稱現在是老婆的御用攝影師，唯有盡做，他說：「其實我真的不是太識影相，都受過很多挫折，有時真的影到暈，因為成日要踎低低炒，才影到長腿，死咁滯，去旅行第一日又不能吃東西，因為老婆要影泳衣相，佢唔食得我又唔能夠食，所以第一日快快影完，第二日就可以盡情食，不過過程好開心，但我覺得影個女靚啲，因為小朋友好自然，老婆則比較有要求，所以要跟林夏薇老公學嘢。」

林夏薇滿意老公攝影技術

林夏薇則表示老公幫她影相都是10分鐘搞掂，因為老公說發現到愛人的美，所以好快影完，她亦感滿意，她說：「不過通常去旅行時第一日就會影晒，因為次次第二日我就會水土不服。」

記者：林祖傑

攝影：孫華中

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