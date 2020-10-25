【開箱】《七人的秘書》江口洋介率秘書團儆惡懲奸

【明報專訊】秋季日劇陸續開鑼，今季演出陣容鼎盛，如《24 Japan》有唐澤壽明、《35歲的少女》柴咲幸、《魯邦的女兒2》深田恭子、《極道主夫》玉木宏及《危險的維納斯》妻夫木聰等；其中本月22日（周四）首播的朝日電視台新劇《七人的秘書》，錄得13.8%收視率，成績僅次於《危險的維納斯》14.1%成績，暫列今季首播收視亞軍。《七人的秘書》聚焦秘書一職，把她們打造成英雌，對抗敗壞的社會權貴。提倡女權的潮流下，《七人的秘書》正中觀眾口味。香港觀眾可透過「黃Viu」煲劇平台同步收看。

拯救弱者 對抗強權

《七人的秘書》講述2020年的日本陷入經濟危機，社會進入兩極化年代，混入各行各業的秘書們聚集一起，她們表面是輔助各行業的管理層，實際上利用工作方面的優勢，接近重要人物，獲取機密情報，藉此拯救社會弱者，打倒被金錢和權力衝昏頭腦的掌權者。

有別於一般日劇，《七人的秘書》以秘書為主角，同時加入疫情下日本經濟蕭條的實况。劇中的七名秘書來頭不小，包括「東都銀行」常務秘書木村文乃、「東都銀行」行長的秘書廣瀨愛麗絲、警察部長秘書菜菜緒、慶西大學醫院院長秘書沈恩敬、東京都知事秘書大島優子、曾任政治家私人秘書現職家務助理的室井滋，以及政治家的前秘書現在經營拉麵店的江口洋介。七名秘書雖然是政商界大人物的秘書，可是寂寂無聞，卻是大人物身邊不可或缺的一員，有時甚至更能幹。

利用專業知識互相合作

首集講述飾演「東都銀行」行長的橋爪功年事已高，某日他與女秘書廣瀨愛麗絲到酒店「密會」時心臟病發，離世前阻止廣瀨愛麗絲召救護車，反而致電江口洋介。後者接報後，急召木村文乃等秘書團出動，到酒店消滅行長到訪過的痕迹，並要求廣瀨愛麗絲簽下封口合約，繼而將行長屍體偷偷運回其寓所，扮作在家中離世。

銀行行長離世後，飾演常務的藤本隆宏力爭上位，副行長小林隆無心戀戰，藤本幾乎鐵定可成為行長。但秘書團得悉藤本侵吞某工廠的不恰當融資，連累分行小職員孭鑊。秘書團決定出手找藤本的罪證，阻止他成為新任行長，最終在廣瀨愛麗絲幫助下，找到行長遺留下的藤本罪證。

《七人的秘書》集中在秘書團如何利用個人專業知識及特殊身分儆惡懲奸，如大島優子借東京都知事秘書之名，要求酒店刪除住客資料，室井滋到藤本隆宏家中做家務，蒐證兼安裝偷拍器。

韓星沈恩敬首次拍日劇

秘書團重要成員之一木村文乃，是機智、充滿正義感的秘書，首集全靠她帶領下才解決難題，還吸納廣瀨愛麗絲成為秘書團新成員。可是木村文乃在劇中經常木無表情，樣子有點嚇人。

「型男」江口洋介化身秘書團總管，大部分時間躲在拉麵店指揮行動，閒時煮拉麵給秘書們品嘗，有他在經典日劇《同一屋簷下》的「大哥」感覺。另外，值得留意的是今年初憑《新聞記者》在「日本奧斯卡」電影學院獎封后的韓國女星沈恩敬，首次演出日劇的她，日語對白說得相當流暢，唯獨造型太過平實，被大島優子及菜菜緒搶去不少鏡頭。