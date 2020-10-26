監製《少年英雄方世玉》收視贏無綫 楊紹鴻拒到大台玩政治

【明報專訊】想當年廣播道「五台山」是追夢者朝聖地，資深製作人楊紹鴻再踏廣播道，昔日無綫與亞視舊址已變為豪宅，港劇輝煌年代也不再。楊紹鴻入行42年，由燈光部小工到成為監製、副總裁，他效力亞視時跟無綫打了多場硬仗，金超群的《碧血青天楊家將》、林正英《殭屍道長》、陳秀雯與馬景濤《再見艷陽天》等皆是亞視經典。他是第二批北上發展的劇集監製，拍了張衛健與恬妞主演的《少年英雄方世玉》，在內地爆紅，其後在亞視播出時收視更贏無綫。他揚言不再踏足電視圈，因無意參與真實版《溏心風暴》，但慶幸42年電視生涯可說句：「幸運是我！」

楊紹鴻自言不怕撞板帶了他入行，亦令他在工作上多次撞板，經歷被雪藏及裁員，「中學時我是話劇組主席，好大膽打電話給龍剛導演、黎永強、蘇杏璇到學校演講；因為認識了黎永強，他介紹我入無綫，當時PA無位，我就做燈光組。初時在葵涌廠開工，後來轉到廣播道前身是佳視的廠房，燈槽好高似吊威也，我畏高而辭職。輾轉我又考入無綫做場記，1978年正式開始電視人生涯。42年，我的感覺是『幸運是我！』」

無綫加薪50元 促過檔亞視

由場記到統籌再升至導演，他說：「我學歷不高，但那個年代機會很多，在無綫三四年時間可以由PA升上導演，現在環境不同，外判製作與買片，出路更少，想升職變得渺茫。我跟江美儀傾偈，大家都話年輕人唔好入行，想做幕前的還可碰運氣。我以製作人身分夠膽批評，現在哪些演員懂得演戲？懂得『導』演員演戲的導演也不多，有些演員在鏡頭後的演技比幕前好。」

他在無綫執導的電視劇包括《成吉思汗》、《天涯歌女》等。最後因為加薪50元，他決定過檔亞視，「我當時月薪8000元，竟然給我加薪50元，我氣得跟上司講數，被睇死唔會走，最後話加夠100元，我更激氣。當時林百欣入主亞視，開始招兵買馬，1990年我加入亞視成為高級編導」。

跳槽亞視後他拍攝安德尊與姜皓文主演的《開心鬼福星》，是電視史上的大爛劇，但監製與編審也懶理，他跟演員自度對白救亡，收視也是爛尾收場。他被高層召見，監製推卸責任指他改劇本導致爛尾。他說：「我又上火要辭職，被挽留時開出條件要升做監製，要是做不出成績，不用炒也會自己無面而離開。我便監製了第一部劇集《中國教父》，成績好而開拍續集。」他給自己承諾，監製的劇集不能比上一部差，當時工作好辛苦，甚至捱出抑鬱症。

到台灣邀金超群拍劇

楊紹鴻在亞視也有起跌，監製重頭劇《國際刑警》遇滑鐵盧，劉松仁、方中信、鄧萃雯主演，成龍唱主題曲，在北京、台灣、日本與泰國拍外景，收視不升反跌，他因此被放入「冰格」。後來解凍拍了《穆桂英》系列又翻身。到吳征上場，要將亞視變「亞洲CNN」，製作部解體，他被裁員感徬徨。塞翁失馬，焉知非福，他有機會北上發展，拍了《少年英雄方世玉》，亞視買播映版權，收視曾超越無綫。

他重投亞視，當時台灣金超群的《包青天》好hit，亞視計劃拍攝近似的《玉面御史》改由靚仔當主角。他向高層提出邀金超群客串，隨即到台灣提出邀請。金超群的回應是不會客串，只肯主演，他執到寶向高層匯報並籌備。同期六叔（邵逸夫）邀《包青天》原班人馬拍攝，但某些原因只能以錄影帶上市。回想這段電視風雲，他笑說：「天助亞視、天助楊紹鴻，金超群為亞視拍了他首部香港電視劇《碧血青天楊家將》！」

力邀過檔 汪明荃曾「心動」

楊紹鴻的戰績還有是曾令汪明荃（阿姐）「心動」的男人！他笑說：「我見電視重播《千王之王》，跟高層說任達華、楊群與謝賢也在亞視，只欠汪明荃便可以再埋班拍《千王之王》Part 2。」他又肩負說客工作，到阿姐於廣播道的寫字樓見面。知道阿姐在無綫不開心，由於政治問題她主演的劇集不能在台灣播放，當時台灣是劇集賣埠的主要市場，所以她只能做綜藝節目主持。他說：「阿姐心郁了一段時間，但考慮後她決定留在無綫。」

讚林百欣亞視最好老闆

他提到效力亞視，林百欣是最好的老闆。後期在內地工作，10多年前他已警告香港電視劇正在倒退，而內地市場的隱憂是演員酬勞貴到離譜，被他言中了。他說：「多年前跟無綫舊同事傾過，不能繼續流水作業製作，要汰弱留強，否則這行業好快拜拜。香港市場好細，畀唔起似樣的製作費，商業機構立場要慳但又要供應節目，便不斷壓縮製作，仲有冇好嘢畀觀眾睇？做電視唔係睇製作而是睇帳目，咁就大鑊啦！還有不完善的經理人制度是拖垮娛樂圈原因之一。」

楊紹鴻提到外行人領導內行人的電視台他再沒興趣做，「去大台玩政治遊戲，演《溏心風暴》、《電視台風雲》也沒意思。不過，我偶爾睇港劇，從鏡頭與故事也看到有些導演仍有heart、有想法的，我希望香港的電視行業可以再蓬勃」。

記者：唐嘉晞

攝影：劉永銳

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