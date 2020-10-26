主持《一起走過》 向前輩藝人致敬

【明報專訊】楊紹鴻答應港台主持《一起走過》提出條件，希望透過節目向前輩藝人致敬，首名嘉賓是譚炳文，世事難料，這也是炳哥生前最後的訪問。跟節目監製胡世傑一同接受訪問，楊紹鴻首次做電台主持，跟江美儀拍檔，「做這個節目感受良多，1980年代開始，一起走過，有開心亦有唔開心，很多回憶， 希望聽眾對電視製作加深了解」。

到泰國享受半退休生活

胡世傑稱節目已訪問了逾30名嘉賓，深情對話，希望聽眾從他們順境或逆境的故事中有得着。節目逢周六晚播放，目前存量可播到明年4月，不排除再添食。

楊紹鴻說：「好多老友答應接受訪問，但疫情關係他們未能返港，若反應好，疫情減退，我可以明年返港繼續做。」他幾年前在泰國置業，取得退休居留簽證，大部分時間在當地享受生活。目前他半退休，但仍有電影在籌備。他選擇到泰國因為年前入了3次醫院，醫生警告他要休息，不要承受沉重壓力，他就到泰國休養。他苦笑說：「醫護問我身體哪裏不適？我說，應問身體哪部位無問題，心肝脾肺腎也有事……」昔日為工作忘我拼搏，健康響起警號，楊紹鴻要學懂善待自己。

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