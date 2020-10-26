深井擲動物案不起訴 傅明憲失望不開心 郭秀雲盼修例重罰虐畜者

【明報專訊】傅明憲（Gigi）、郭秀雲、謝雪心昨日出席「情尋貓貓節」啟動儀式；愛護動物協會會長Gigi偕10歲愛犬文文現身，她指文文是透過協會收養，也經常參與該會活動，笑言文文才是會長，她只是助手。早前數碼港海濱公園發生毒狗案件，Gigi指愛協有善心人懸賞10萬元緝兇，呼籲大眾提供資料破案。至於深井豪景花園的掟寵物落街案，律政司稱因證據不足而不起訴，Gigi感不開心：「事發後我們有到場蒐集資料，對於此判決感失望。」本月13日是Gigi的50歲生日，她許願為愛協青衣會址籌款成功：「因工程很大規模，要一邊興建一邊籌款，籌款也有難度，希望2022下半年落成。」

郭秀雲帶10個月大的鷹頭鸚鵡到場，她稱此品種的鸚鵡較好動，每朝要帶牠行山放電，壽命可達60歲，可傳給下一代養，「訓練牠多接觸人，就算我不在家，都懂得跟老公、兒子、家傭相處。家中最易打理是蜥蜴 ，因為現在冬眠。兒子養的狗平時要跑山運動，我管不了，兒子去了內地拍戲，隻狗的肌肉溶掉了」。

她又透露之前在海味街收養了一頭流浪貓，最愛偷吃魷魚絲，所以家中的海味要好好存放。對於虐畜案日趨嚴重，她表示旗下基金會將以行動向港府反映情况：「覺得虐畜入罪機會低，希望政府可修改拘捕和刑罰法例，重罰虐畜者 。」

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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