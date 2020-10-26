婚照現九巴車身被嘲浮誇 準新娘懶理負評 何雁詩讚鄭俊弘粉絲有心思

何雁詩（右）在社交網貼出與未婚夫鄭俊弘（左）攬實何媽媽（中）的合照，大讚母親是她的好榜樣。（網上圖片）

【明報專訊】何雁詩和鄭俊弘將於11月7日結婚，距離成為夫婦不足半個月，一對準新人近日頻頻放閃，繼早前鄭俊弘為未婚妻寫給他的結婚歌擔任MV男主角後，近日有網民發現，二人的咀嘴婚照成為一輛九巴117號的車身廣告，顏色搶眼，行駛時甚為矚目。原來該廣告由鄭俊弘粉絲出錢，送給偶像的結婚禮物，對於惹來網民兩極反應，準人妻何雁詩坦言沒有因此不開心，多謝粉絲的心思。

從網上圖片可見，該廣告以粉紅為底色，何雁詩和鄭俊弘情深一吻佔據巴士當眼位，兩旁寫着「弘情詩意‧緣份共美意」，配合二人11月7日婚期，在指定路線117行駛，連何雁詩也在其社交平台的限時動態，轉貼粉絲拍下的巴士照片。

網民對此廣告有讚有彈，有人覺得很甜蜜、浪漫，也有人覺得太浮誇，還嘲諷「九巴幾時做埋花車」。

事前不知情 以為P圖

何雁詩回覆《明報》時揭開謎底，原來該廣告由未婚夫鄭俊弘粉絲出錢，據她所知會登兩個月，一對新人事前也不知情，她說：「湊巧有網民在Ig tag了我們才見到，開頭還以為是假，電腦執出來。（網民對廣告有讚有彈？）我們不會不開心，在這行做了一段時間，理解每個人都有自己的感受和諗法。我只是很感謝一班粉絲花心機去預備一份那麼有心思的禮物給我們。」根據資料去年巴士雙層全車身廣告價約5.7萬元，為期8周。

讚母親是賢妻榜樣

婚期將近，何雁詩表示心情不太緊張，還有朋友說她太輕鬆，她說：「其實最複雜都是因為疫情關係不停轉plan，這個月都改了一些planning，換了一個較細的場地，跟朋友同家人食飯先。」

另外，何雁詩日前在社交網上載了她與未婚夫及何媽媽的合照，讚揚媽咪是她將來成為妻子和母親的一個好榜樣。照片中的何媽媽外表年輕，似何雁詩的家姐多過似她母親，獲網民盛讚是「凍齡媽媽」。

記者：林蘊兒