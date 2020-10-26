高調撐警遭網民圍攻 陳百祥：我字典裏沒有「怕」字

【明報專訊】陳百祥（阿叻）獲頒銅紫荊星章，是香港特區政府公布2020年度授勳名單中唯一藝人，頒獎辭讚揚他是「新一代演藝人的模範」。阿叻接受新華社訪問，他說：「我不是模範，只是做了一點分內事。」

去年「反修例風波」，阿叻率先公開「撐警」，他稱由於認識不少警察朋友，有警察朋友致電問他可否給他們打打氣？他一口答應，翌日他首次走進警察總部為一班警員打氣，他說：「我對警察說，你們做得對，你們是最後的防線，如果警察都不能維護治安的話，香港就『玩完了』。我們普通市民堅決支持你們。」

阿叻出席「撐警」活動，還多次到警署慰問，他說：「很多朋友在背後默默支持，買了很多物資託我帶去。」阿叻續說：「我的人生黑白分明，沒有什麼灰色地帶。」他高調撐警在網上遭攻擊，他說：「不站出來說句公道話，我對不起自己。我的字典裏沒有『怕』字。」

藉影響力救年輕人

阿叻曾亮相電視跟杜汶澤辯論，他說：「我就一個要求，直播。」因為他怕被人斷章取義，大家的想法不同很正常，強調「暴力一定是錯的」，他希望憑自己的影響力，對誤入歧途的年輕人「救一個是一個」。

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