【明報專訊】出道兩年的戴祖儀除活躍幕前外,跟朋友開公司做藝術收藏與協辦展覽,近日頻頻有搞作。戴祖儀透露個人的藝術品投資達7位數,最貴收藏品是在美國以60萬購買的畫。原來她背後有高人指點,有報道指戴祖儀與傳足一年緋聞的羅天宇,近日戀情告終,更覓得新歡,秘戀澳門闊少Michael Li,對方從事藝術生意。

兩人幾年前透過朋友認識,Michael對戴祖儀展開追求,他們曾結伴看張學友演唱會,又到張敬軒的餐廳食飯,Michael分享合照並留言:「I want nobody nobody but you@joeythyee。」Michael雖公開示愛,但戴祖儀當時沒有接受,近日傳他打動女神芳心。戴祖儀向傳媒否認跟Michael拍拖,又在社交網上載照片宣傳藝術展之餘還澄清:「最後重點:我單身,多謝。」

