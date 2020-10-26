【開箱】《蝴蝶夢》希治閣名作重拍已是錯誤？

【明報專訊】有「緊張大師」之稱的希治閣（Alfred Hitchcock）拍過無數懸疑片佳作，畢生五度提名金像獎最佳導演卻飲恨，唯獨《蝴蝶夢》（Rebecca）能奪得奧斯卡最佳電影殊榮，也是他導演生涯唯一能贏得金像獎至高榮譽之作。2018年傳出會《蝴蝶夢》重拍，並由《魔天豪廷》班懷特利（Ben Wheatley）執導，新版本月21日在影視串流平台Netflix上架，昨日更打入本地十大點播榜第4位，會否跟男女主角最近都是非纏身有關？

主角多是非

新版《蝴蝶夢》由《以你的名字呼喚我》艾米漢瑪（Armie Hammer）伙拍《仙履奇緣》莉莉占士（Lily James）主演；前者最近入稟法院，促今年7月宣布離婚的妻子帶同年幼子女盡快從開曼群島返回美國，商討撫養權事宜。莉莉占士則被狗仔隊拍到跟新劇的已婚拍檔杜明尼衛斯（Dominic West）在羅馬街頭又攬又惜。艾米與莉莉原定上周亮相NBC早晨節目《Today Show》宣傳《蝴蝶夢》，也因為莉莉鬧出不倫戀醜聞，為避風頭而取消訪問。

《蝴蝶夢》講述年輕女孩擔任美國貴婦的助手，陪伴出遊蒙地卡羅，其間結識了富裕男子Maxim de Winter，兩人瞬即打得火熱，結為夫婦後返回英國大宅居住。成為Winter太太入住莊園後，這年輕女孩才發現Maxim亡妻Rebecca「鬼影」無處不在，不管到處刻有她名字縮寫的刺繡，還是Maxim朋友或家傭口中的她如何令人難忘，令新任的Winter太太非常不安及嫉妒；加上管家Danvers太太對她十分敵視，又不時提醒她Rebecca的地位無可替代，而且經常暗示Maxim對亡妻難以忘情。

亡妻「鬼影」

Winter太太入世未深，漸漸相信Danvers所言，尤其Maxim對亡妻總是不願多談。其後發生兩件事令夫妻關係轉差，首先Maxim對Rebecca的表兄Jack下了逐客令，Winter太太卻不知情；Jack來訪，兩人更一起乘騎散步，加上Danvers使計，令Maxim知道後大興問罪。另一次是Winter太太知道Rebecca生前愛在莊園舉行舞會，以往家中賓客絡繹不絕，她也想效法，於是提出重辦舞會。籌辦期間Danvers再次設局，讓身為女主人的Winter太太穿戴得跟Rebecca生前一模一樣，Maxim見到後怒不可遏，勒令她立即換掉衣服。此時Danvers再度逼迫，Winter太太險要自盡之際，看到Rebecca生前乘坐的船隻被打撈，而且找到屍體，法庭展開死因聆訊，此時Maxim才把跟亡妻的真正關係，向太太和盤托出。

看了美媒有關新版《蝴蝶夢》的影評，幾乎口徑一致認為新不如舊。單講演員，希治閣版本的Maxim，由英國影帝羅蘭士奧利花（Laurence Olivier）飾演，《劫後英雄傳》鍾芳婷（Joan Fontaine）扮演Maxim的第二任太太，不管是突然會暴怒的Maxim，還是純情的Winter太太，兩人都演出準繩。新版的艾米漢瑪雖然外形俊朗，又來自美國富豪家族，但跟英國貴族的角色始終有距離；最近爆出「小三」醜聞的莉莉占士，更難跟「入世未深」這種形象聯繫起來，反而更像生活放蕩的Rebecca。新版本唯一受稱頌的，是扮演管家Danvers太太的《別問我是誰》女星姬絲汀史葛湯瑪斯（Kristin Scott Thomas），把「迷戀」已故女主人而莫名怨恨新女主的陰沉與歹毒，以冷靜而遏抑的方式表達，是片中最搶鏡的角色。

新版欠新意

美國媒體《New Yorker》以原著小說的角度出發，批評重拍新版《蝴蝶夢》已是錯誤一步。事實上，希治閣把《蝴蝶夢》搬上大銀幕已是80年前的事；來到2020，新版《蝴蝶夢》似乎只側重新婚妻子極力要討好丈夫，而忘記了原著中還有階級角力、同性戀隱喻，以及操控與施虐等主題可以發揮，變成沒有新意的重拍版本。