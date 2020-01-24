馬國明獲TVB力捧擔正4劇封王 黃心穎倉底貨《堅離地愛堅離地》終見天日

【明報專訊】「TVB節目巡禮2021」前晚預告明年在翡翠台及收費台播出的劇集，包括《超能使者》、《白色強人II》、《刑偵日記》、《金宵大廈2》、《陀槍師姐2021》及《兒科醫生》等多套重頭劇；《使徒行者3》及《踩過界II》則成為TVB的53周年台慶劇。眾男主角中以去年視帝馬國明有4劇在手稱冠，其舊愛黃心穎亦再度「解封」，她參演的《堅離地愛堅離地》終於播映有期，似為復出試水溫。早前被臨時抽起、由陳展鵬擔正的《唐人街》則未見蹤影。

記者：陳釗

TVB台慶劇《使徒行者3》將於11月9日在翡翠台播放，連同《BB大晒》、《白色強人II》及《兒科醫生》，馬國明一人獨佔4劇，成為「劇王」。馬國明在《白II》劇中除了跟另外兩名視帝陳豪及郭晉安鬥戲外，更與昔日緋聞女友唐詩詠和舊愛胡定欣上演三角戀。

陳山聰陳豪各佔3劇

陳山聰和陳豪各佔3劇，前者有《超能使者》、《金宵大廈2》及《大步走》；《金宵2》大玩懸疑愛情穿越元素，令人期待。陳豪則有《愛美麗狂想曲》、《白色強人II》及《陀槍師姐2021》。

王浩信《踩過界II》孭重飛

今屆視帝大熱之一的王浩信雖只得兩劇，但《踩過界II》成為台慶劇，有助增添角逐視帝勝算；他在《刑偵日記》也甚有發揮，飾演患雙重人格症，一拳打爛玻璃一幕相當震撼。其他兩劇在手的男主角有3屆視帝郭晉安、譚俊彥及近年備受力捧的何廣沛。

女主角方面，上屆視后兼金像影后惠英紅於《刑偵日記》飾精神分裂患者，演出令人期待；視后級人馬李佳芯與唐詩詠、獲力捧的黃翠如、張曦雯及蔡思貝同樣有兩劇在手；蔡思貝更參與兩部台慶劇，可見備受重用；還有萬綺雯、宣萱、岑麗香、鍾嘉欣及周家怡等「女神」回巢助陣，滿足不同觀眾口味。

黃心穎：為團隊感高興

自「安心事件」後一直遭雪藏的黃心穎再獲「解凍」，被她拖累成為倉底貨的《堅離地愛堅離地》終獲安排在myTV Gold播出，總算重見天日；黃心穎在預告片中有兩個近鏡示人。《明報》記者傳短訊給黃心穎，問到劇集終於出街的心情，以及是否為復出鋪路？心穎回覆道：「為團隊感到高興。沒其他回應了。謝謝！」

黃翠如《七公主》遭淋糞

連串預告片中，有不少場口令人留下印象。平時一本正經的陳展鵬在《超能使者》中滑稽搞笑，有幕下身僅穿孖煙囪，孭住唐詩詠周街跑；又有唐詩詠身穿婚紗遭車撞到飛起；陳山聰則打鬥連場兼用身體擋子彈；劉穎璇長期穿背心熱褲上陣，還被陳山聰雙手按胸。黃翠如在《七公主》中慘被淋糞；高海寧變身美少女戰士。《刑偵日記》中黃智雯主動惜王浩信，兩人在牀上咀嘴。還有歐陽震華與萬綺雯在《伙記辦大事》內有場搞笑「壁咚」場面，網民笑稱兩人挑戰當年黎耀祥與毛舜筠的「109歲壁咚之吻」；現實中涉醉駕獲准保釋候審的楊明劇中飾演交通警，穿起制服別有一番感覺。

明年復辦香港先生

至於明年重點綜藝節目，最矚目是相隔5年復辦的《2021香港先生選舉》，由前港男冠軍袁偉豪和應屆港姐冠軍謝嘉怡拍宣傳片，相信到時定掀起話題。TVB亦舉辦《聲夢傳奇》及《我要繼續做老闆》等節目。近年「走入廚房」的黎諾懿在四個台慶綜藝節目中佔二，分別是伙陳敏之任主持的《今晚請客》，以及《疫境廚神秋冬盛宴》。

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