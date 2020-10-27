《青春紀錄》今晚結局 朴寶劍為愛情擬引退

【明報專訊】韓星朴寶劍與朴素丹主演有線頻道tvN劇集《青春紀錄》，將於今晚（27日）播出第16集結局，面對緋聞曝光、形象崩壞、廣告商索償，甚至女友主動提出分手等問題夾擊，扮演韓流明星史彗峻的朴寶劍如何排難解紛？電視台昨日公開結局前的最新劇照，並留言「史彗峻為了保護家人，將會作出重要的決定」，莫非暗示他寧願退出幕前，都要跟朴素丹和好如初？

《青春紀錄》上周播出第13及14集，講到朴寶劍飾演韓流明星史彗峻，遭女記者誣衊他跟自殺身亡的男設計師有不可告人關係，加上他跟扮演化妝師安正河的朴素丹拍拖合照曝光，令史彗峻的形象毁於一旦，廣告商趁機控告事務所違約兼巨額索償，安正河為了保住男友事業，主動提出分手，令到史彗峻的愛情與事業同時陷入險境。

劇組趁昨晚播出第15集前，先發放最新劇照，講述史彗峻的爺爺疑因演出廣告而獲獎，他們一家四口齊齊出席頒獎典禮，場面相當溫馨。事後劇組透過官方網站留言：「史彗峻為了保護家人，將會作出重要的決定。」有網民認為這個決定或許跟史彗峻的事業有關，估計他寧可退出演藝界，避免父母及爺爺受到失實言論傷害。

另有網民猜測，史彗峻一直深愛女友安正河，絕對不會為了顧及個人形象而犧牲愛情，紛紛「集氣」祈求二人能夠大團圓結局。《青春紀錄》今晚會播出最後一集，除了粉絲依依不捨，劇中飾演朴寶劍母親的女星夏希羅，昨日亦透過社交媒體上載跟家人及親友一起吃飯的合照，並留言：「餘下最後兩集，謝謝大家支持。」

《青春紀錄》開播以來，收視節節上升，由上月首播只得6.36%，到本月中已升至最高位8.26%，今晚結局相信可以再創新高。另一方面，劇集的電視原聲大碟剛於昨日黃昏上架，收錄女歌手請夏主唱的《You're In My Soul》、男團EXO成員伯賢的《我的時間》等合共33首歌曲，正好在結局後，為粉絲帶來集體回憶。

表情似足貓劍客

另外，朴寶劍入伍前除拍了《青春紀錄》外，還有他跟《鬼怪》孔劉合演的新片《複製人徐福》，定於今年12月上映，電影公司昨日發放最新劇照，包括戲中飾演複製人的朴寶劍，穿著不同款式的病人服或保護衣亮相，其中一張是他蹲在地上，一臉無辜地望着別人，網民戲謔他的表情和姿態，跟動畫《史力加2》角色貓劍俠（Puss in Boots）如出一轍，令人發笑。