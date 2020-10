【開箱】《后翼棄兵》天才棋女子曲折人生 日漫改陸劇《棋魂》今首播

next

【明報專訊】現年24歲的《思.裂》女星安雅泰萊采兒(Anya Taylor-Joy),出道短短6年,已拍了超過20齣電影及劇集,單是今年,她主演的《Emma:上流貴族》及《新異變人》先後在港上映,擔正的新劇《后翼棄兵》(The Queen's Gambit),本月23日亦在影視串流平台Netflix上架。

改編小說 多人爭拍電影

《后翼棄兵》講述1950、60年代天才棋后的傳奇故事,改編自Walter Tevis於1983年出版的同名小說,這名美國作家的多部作品均曾搬上大銀幕,包括保羅紐曼(Paul Newman)主演的《江湖浪子》(The Hustler)、湯告魯斯(Tom Cruise)加盟演出的《江》片續集《金錢本色》(The Color of Money),以及大衛寶兒(David Bowie)擔正的《天降財神》(The Man Who Fell to Earth)。《The Queen's Gambit》出版數十年以來,據報1990年代《末代皇帝溥儀》貝托魯奇(Bernardo Bertolucci)和《奇異恩典》米高瓦德(Michael Apted)等導演都先後有意把它拍成電影,但最接近成事的,是《斷背山》男星希夫烈達(Heath Ledger),他跟《天空下的奇蹟》編劇艾倫史葛(Allan Scott)已籌備劇本,打算成為自己處男執導的電影,當時敲定《Juno少女孕記》愛倫佩芝(Ellen Page)扮演天才棋后Beth Harmon,並安排2008年底開鏡,同年1月,希夫卻英年早逝。原以為搬上大銀幕計劃就此胎死腹中,編劇艾倫史葛大概覺得原著太精彩,等逾10年,終於Netflix願意投資,最終計劃拍成合共7集的迷你劇,去年8月在加拿大開鏡,並曾到柏林取景。

首集開場是安雅泰萊采兒飾演的Beth Harmon身在巴黎的酒店房,從宿醉中醒來,然後衝到國際象棋賽會場;之後故事就回憶到10多年前,Beth年僅八九歲,母親因車禍喪生,找不到其生父,於是被送進孤兒院。Beth從地下室的工友Shaibel身上,對國際象棋產生了濃厚興趣,對方最初不肯跟她下棋,但她從旁觀察已略懂一二,終打動Shaibel,並傳授相關規矩。漸漸發現她的天分,並找來高中棋會的指導老師來看她,面對兩名年齡足以做她爸爸和爺爺的男士,Beth輕易勝出,之後老師再向孤兒院院長提出邀請Beth到學校跟棋會的精英比賽,她同時以一敵眾,擊敗所有男生。

棋后的孤寂世界

雖然流露了棋藝天分,但Beth的弱點是依賴藥物;當局下令不得給小孩吃鎮靜劑,她不顧一切偷走整瓶藥,並吞下大半,最終昏迷了。康復後院方也不再讓她接觸國際象棋及Shaibel先生。幾年後已15歲的Beth被一對夫婦收養。來到新的家庭,她才發現養父Wheatley先生跟太太Alma感情不睦,前者藉口要到其他州份工作而不再回家。Alma偶爾濫藥酗酒,某次Beth知道參加棋賽可得100美元獎金,於是寫信給Shaibel商借5元報名費,並獲得回覆,最後勝出了。當Alma知道原來下棋可以掙錢,於是提出陪她穿州過省參賽,安排交通住宿,又致電學校請假,再從Beth勝出的獎金中抽佣,兩人漸漸建立微妙的關係,繼Shaibel及孤兒院同房的Jolene後,令Beth再次感受到短暫的溫暖。男人主導的棋藝圈,她不斷取勝,年僅17歲已成為全國知名的天才棋后。不過當Alma在墨西哥城猝逝,致電Wheatley先生又不願來善後,Beth再次感受到人情冷暖。

天才的世界很孤寂,Beth不會例外,她總是想起數學家母親如何陷於抑鬱,又屢次自殺。成名後《生活》雜誌的記者來訪,Beth說棋盤給她安全感,然後那記者告訴她天才與瘋子往往只是一線之差,這句話讓她陷入迷思,也想起媽媽,自己會否步她後塵,也陷入瘋狂邊緣?其實片中她也遇過同路人,像《真的戀愛了》童星出身的湯馬士辛斯達(Thomas Brodie-Sangster)扮演的天才棋王Benny,兩人就建立了亦敵亦友的關係。人生如棋,Beth的最大恐懼是面對俄羅斯棋王Borgov,她最終能否克服心魔,活出幸福結局?

古代棋手變身「東方不敗」

徐克和嚴浩曾把鍾阿城和張系國的兩部《棋王》小說拍成同名電影,也是有關天才棋王的兩個不同故事,合成一片其實意念不俗,惜原著比電影好看。內地導演田壯壯把「昭和棋聖」吳清源的故事搬上大銀幕,由張震主演,如何用影像闡述藝與道,甚考功夫,《吳清源》曲高和寡,難入俗眼,成績不大理想。

愛奇藝今日首播改編自日本漫畫《棋魂》的同名陸劇,《如懿傳》胡先煦和《我在時間盡頭等你》張超主演。原著講述小學六年級生進藤光,在爺爺家的倉庫發現古老的圍棋棋盤,被藏身棋盤的古代棋手藤原佐為的靈魂附身,後者本是平安時代的天才棋士,遭對手陷害含冤自盡,在世上徘徊千年,等待再次下棋的機會,並一路指點進藤光棋藝。變成真人演出的陸劇後,故事移師中原,平安時代改為1500年前的南梁。從預告片看來,進藤光改名時光,但最受熱議的是藤原佐為變成褚贏的造型,帶日本風之外,厚粉加眼影,被網民戲言如看到「東方不敗」。且看改日漫的陸劇可會創下高收視。