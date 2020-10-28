58歲「金牌監製」錢國偉胰臟癌病逝 陳宛蔚讚亡夫英雄 兩歲女兒見最後一面

【明報專訊】無綫前「金牌監製」錢國偉（Wilson）昨日因胰臟癌病逝，終年58歲。他的太太陳宛蔚、好友錢嘉樂、湯盈盈、黎芷珊等在醫院傷心送別。陳宛蔚表示Wilson離開時好安詳，她稱丈夫抗癌兩年積極面對，一直覺得他會康復，Wilson是她的英雄。曾志偉對好兄弟離世感難過，他透露Wilson曾抱有希望想到日本接受治療，但新冠肺炎疫情未能前往。前日Wilson心臟好弱要打強心針，志偉遺憾未能跟Wilson做25周年《獎門人》紀念版。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

錢國偉（Wilson）今年5月傳胰臟出現問題患重病的消息，被拍到由昔日肥仔身形暴瘦數十磅。Wilson跟太太陳宛蔚結婚5年，育有兩歲的女兒Abby。他去年8月後變得低調，今年1月31日出席「香港動作特技演員公會」春茗，已比前消瘦，面容有點憔悴，面部膚色局部變黑與甩皮。

「沒打嗎啡針 走時安詳」

昨午傳來Wilson在養和醫院離世的噩耗，令圈中好友感惋惜。Wilson遺孀陳宛蔚昨晚6時40分由兩名胞妹、圈中好友錢嘉樂與湯盈盈、黎芷珊、譚玉瑛及吳家樂陪同在醫院外見傳媒。陳宛蔚戴口罩及眼鏡，神情雖然憔悴，但表現堅強，她說：「好多謝大家關心，Wilson好安詳亦都好叻，他是我Hero，好多朋友惜他，多謝關心！」問Wilson可有遺願？她說：「我一直覺得他會好番，所以無討論過任何嘢。」她透露兩歲囡囡有見爸爸最後一面，好乖。有傳Wlison情况轉壞要打嗎啡針止痛？她肯定說：「老公一粒止痛藥都無食過，他是我的戰士，好感恩，他無乜痛，無打嗎啡、無食止痛藥，但他都捱到，好叻。走時安詳、清晰。（有否工作未完成？）都有，但朋友會體諒，他都想繼續做晒。」她續道：「好感恩他的朋友幫我，如果不是，我會好迷惘，好感激有咁多朋友惜他。」

錢嘉樂：Wilson好有生命力

錢嘉樂在旁表示陳宛蔚這兩年好倦，一直不離不棄，與Wilson並肩作戰。他眼濕濕透露Wilson前幾日不適入院，他一向鍾意熱鬧，有心願見朋友，所以好多朋友到醫院探望，不在港的曾志偉、林曉峰、謝天華等以視像通話。Wilson是好有毅力的戰士，好有生命力。被問到跟Wilson是否有親戚關係？他說是三水同村兄弟，Wlison叫他阿叔，但其實Wlison大過他。陳宛蔚訪問時多次雙手合十，她離開醫院時獲傳媒叮囑保重，她忍不住眼泛淚光。

曾志偉：他捨不得女兒

曾志偉目前不在港，他與Wilson合作多輯《獎門人》節目，他得知Wilson離世心情極度難過。他感慨說由合作至今20多年了，他曾說等對方做一次25周年《獎門人》紀念版，可惜年前Wilson發現胰臟有事，有段時間以為有希望，在日本找到一名醫生醫治Wilson，無奈疫情去不到日本，對Wilson的信心起了打擊！他稱Wilson有心理準備，前日病情急轉直下，心臟好弱要打強心針。他用視像通話時，Wilson有眨眼及跟他揮手。問到Wilson有何遺願？志偉說Wilson捨不得女兒，因年紀還很小。Wilson遺下妻女，生活會否成問題？志偉表示朋友都打來問有什麼需要幫忙，目前先辦好身後事。

古巨基心痛淚不止

古巨基曾多次跟Wilson合作演唱會，他在社交平台上載合照說：「心很痛很痛很痛。眼淚不能停止。短訊裏那些相片和對話、我們每次的並肩作戰、每場演唱會前在我耳機裏你說的那句『基仔good show』。心很痛很痛。願你早登極樂，喃嘸阿彌陀佛。」

古天樂：演協盡量提供協助

演藝人協會會長古天樂對於Wilson離世的消息感十分惋惜，感謝他以製作人身分對香港演藝界作出的貢獻。Wilson亦是今屆演協副會長，一直為協會出心出力，希望對方一路好走。演協會與其家人聯絡，盡量提供協助。無綫監製衛世輝接受《明報》電話訪問稱，日前曾到醫院探望Wilson，當時見他情况比較差、好瘦，捉着手時似沒有肌肉，被個病折磨得好犀利。他知道對方患病一段時間，大家都盡辦法幫助。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com