由辦公室助理到監製 錢國偉封「無綫綜藝收視王」

【明報專訊】有「金牌監製」之稱的錢國偉（Wilson）曾形容自己是紅褲子出身，1983年加入無綫由低層做起，由最初的辦公室助理，之後轉往製作部出任助理編導，其後擢升為非戲劇組綜藝節目監製。Wilson在無綫效力近30年，曾負責過香港小姐、香港先生等大騷，其監製的綜藝節目《獎門人》、《美女廚房》、《味分高下》及《殘酷一叮》等亦叫好叫座，故有「無綫綜藝收視王」的稱號。他亦曾監製過《當四葉草碰上劍尖時》及《盛裝舞步愛作戰》等劇集。

執導演筒兼演唱會監製

Wilson曾有一段時間離開TVB，跟黃柏高合作，執導其首部電影《戀夏戀夏戀戀下》，後來亦拍過《喜愛夜蒲》系列、《台北夜蒲團團轉》及《辣警霸王花》等作品。2014年，他不但為周星馳的電影《美人魚》擔任執行導演，並參與演出。除了電視與電影，Wilson亦是演唱會監製，曾先後跟鄭伊健、古巨基、Big Four等合作。

與Psy同台似「兄弟」

說到令人最深印象的，相信是Wilson跟《江南Style》的「馬舞大叔」Psy撞樣，被封「港版Psy」人氣急升。Wilson好友古巨基和鄭伊健更忽發奇想二次創作《江南Style》MV，變成《Hong Kong Style》，Wilson的造型可謂幾可亂真。2012年，真假Psy於澳門同台出現儼如「兄弟」，當時還是Wilson女友的陳宛蔚則擔任司儀。

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