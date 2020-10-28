《共演NG》講舊情人難共事 首播收視未如理想 米倉涼子石田百合子情敵拒合作

米倉涼子（右圖）與石田百合子（左圖）先後跟岡本健一（圓圖）拍拖，雖是過氣情敵，至今依然不和。

【明報專訊】秋季日劇陸續開播，《首相失憶了》中井貴一和《摘星廚神》鈴木京香合演東京電視台新劇《共演NG》前晚首播，雖然收視率只得6.6%，卻掀起話題。所謂「共演NG」，即藝人拒絕合作的意思，現實中的《女醫神Doctor X》米倉涼子跟《僱傭妻子》石田百合子、《悠長假期》稻森泉與《女管家三田》松嶋菜菜子都是最佳例子。

《共演NG》台前幕後陣容強大，包括由日本女團AKB48總監秋元康策劃、《型人狗仔隊》導演大根仁執導，加上中井貴一和鈴木京香繼2011年播出單元劇《Shortcut》後，相隔9年再度合作，難怪未播先矚目。首集收視未如理想，有網民歸咎於新劇放在「細台」播放，成績自然大打折扣。

故事以日本電視台為背景，講述中井貴一飾演實力派演員遠山英二，拒絕跟鈴木京香扮演的人氣女星大園瞳合作，已是業界的公開秘密，原來他倆在25年前曾經拍拖，卻因男方有「第三者」而分手，二人從此反目。直至最近，某小型電視台為了爭取收視，冒險拉攏他們合拍新劇，結果好戲還未上演，片場已火花四濺。

為配合宣傳，日本雜誌《女性Seven》推出藝能界的真實版「共演NG」特輯，包括45歲米倉涼子跟51歲石田百合子，兩人均是演技跟叫座力俱備的實力派女星，過去多年從未合作，原因是石田百合子在1997年播出日劇《不愉快的果實》搭上已婚男星岡本健一，其後男方轉投舞台劇拍檔米倉涼子懷抱，兩女變成情敵，從此有你冇我。

另一例子是日劇《沙灘小子》拍檔反町隆史與稻森泉，二人在1997年合作期間，鬧出戲假情真，甚至到了談婚論嫁階段，卻因反町接拍《麻辣教師GTO》移情松嶋菜菜子，稻森泉一怒之下提出分手；不過反町與松嶋婚後亦不如意，有傳男方趁妻子懷孕期間，跟前度愛火重燃，松嶋為免家庭破裂，只好裝聾扮啞，但她跟稻森泉從此誓不兩立。

除了女星堅持「共演NG」外，男藝人亦不見得較大方，《IQ刑警》加瀨亮與《緊急救命3》成田凌曾分別跟戶田惠梨香拍拖，有傳電影公司去年邀請成田凌接拍新片，當他得悉拍檔是加瀨亮即斷然拒絕，可見內心依然存在芥蒂。