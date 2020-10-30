借「未來大姑奶」跑車代步 蔡思貝：未見過胡鴻鈞家姐

【明報專訊】蔡思貝昨日出席活動，她正拍攝新劇《飛虎之壯志英雄》，不停在工作中做運動，因她演飛虎隊成員，所需體能比以往大。她稱拍攝過程中感受很大，很尊敬一班龍虎武師，覺得他們很犀利，「因我身形嬌小，但裝備很重，很多動作場口都未拍過，如開真槍和打人場面，有一定困難，都是一個新體驗」。她自爆因頭盔很重，試過不慎扭到頸，要看醫生診治。

問到男友胡鴻鈞可有關心她，為她按摩患處？蔡思貝未有否認對方身分，稱胡鴻鈞沒有為她按摩，接受中醫針灸便可以。談到有報道男友借來家姐的名貴跑車給她駕駛？她表示因拍《飛》劇，有些偏遠拍攝地點，公司未有安排小巴接送，她現在沒車，故純粹借來代步。她以往有不少「炒車」戰績，未來大姑奶（胡鴻鈞家姐）也放心借出跑車？她笑說：「我現在很有經驗，OK的。（已融入胡鴻鈞家中？）因他的家姐不在港，便借來代步。其實我未見過胡鴻鈞家姐，但對方知我借用她的跑車。」

談到參演兩部台慶劇《使徒行者3》和《踩過界II》，可有信心爭視后？蔡思貝表示兩劇的角色差別很大，聽到有人談論已心滿意足，「有人談論已經覺得攞了獎，很感恩大家留意我的工作，希望繼續接到好劇本」。

記者：陳釗