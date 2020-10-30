回應舊愛傳婚訊 馮盈盈：結咗都可以離

【明報專訊】馮盈盈去年底宣布跟拍拖4年的醫生男友鍾文浩（Martin）分手後跟鄭衍峰傳緋聞。Martin亦被指有新戀情，他曾在社交平台分享與一名靚女的合照，並配以陳奕迅《幸福摩天輪》歌詞「人間的跌盪，默默迎送」，似沐浴於愛河中。日前有傳Martin的擬結婚通知書曝光，通知書上姓名跟Martin一樣，年紀亦相若，惹來結婚揣測，Martin之後發文澄清沒有結婚。

教Martin拆解傳聞

馮盈盈日前主持的節目《#後生仔傾吓偈》以「前度結婚了」為題，她被其他主持要求回應前度結婚傳聞，她爆出「結咗都可以離」。她表示這單傳聞自己都是看新聞才知，「雖然我哋仲係朋友，但都唔會為一啲芝麻綠豆嘅事而互相通知」。陸浩明聞言笑指結婚不是大事。馮盈盈附和說：「係呀，結咗都可以離，係咪先？所以不是什麼大不了的事。」馮盈盈表示知道對方傳婚訊，第一個反應是笑出來，因以他們多年的朋友關係，她一看該疑似證書副本的資料，無論出生年月及地址都不是舊愛，所以一笑置之，是擺大烏龍。

她認為如果是真的，會祝福對方，都已是適婚年齡。她稱Martin深受傳聞影響，曾問她如何應對，她便叫對方隨便上載些帖文，讓朋友及同事不要誤會。

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