呻無啖好食 享受成焦點 關智斌踢爆張敬軒扮哀怨

同樣單身的湯怡（左）與衛詩雅（右），異口同聲以事業為重，拍拖隨緣。（攝影：劉永銳）

張敬軒（圓圖）將家傭姐姐每日為他準備的早餐上載社交網，掀起熱話。（網上圖片）

【明報專訊】關智斌、衛詩雅、湯怡、李靖筠等昨日到將軍澳宣傳英皇的全新戲院，住西貢區的Kenny和將軍澳區的湯怡讚日後看戲更方便。好友張敬軒將舉行疫下首個紅館騷，關智斌大表支持又自薦做嘉賓，近日對方不時於網上圖文並茂揶揄家傭姐姐的廚藝，更大呻無啖好食，關智斌大爆張敬軒扮可憐，其實好享受成焦點。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

身家豐厚的關智斌（Kenny）被問名下有幾多幢物業，他答沒有計算過，財政交由家人和會計師處理，他多數將錢投資買基金。疫情下影響工作大計，Kenny努力儲錢積穀防饑，透露有意搞網店售賣玩具、二手衫或面膜生意，但目前尚未有定案。

自薦做演唱會嘉賓

提到張敬軒（軒仔）下月舉行疫下首個紅館騷，Kenny認為可喜可賀，他說：「對好多人來說好有意義，已一年沒有去紅館睇騷。雖然有限制，只得一半入座率，但開到騷的意義大於一切，希望一步步來，大家之後可以除口罩一齊揮熒光棒唱歌。」自嘲厚面皮的他自薦做軒仔演唱會嘉賓，但要視乎對方意願。

軒仔最近在Instagram上載一星期由家傭姐姐預備的白粥或白麵包早餐相，幽默形容無啖好食，Kenny反嘲諷好友，也拒絕送食物安慰，他說：「適逢開騷，食得清淡對他的喉嚨和身體好，早前他好似肥了少少。軒仔在網上扮哀怨，其實好享受。」記者取笑軒仔犯賤，Kenny不作回應。

湯怡獲好友介紹男仔

單身的湯怡自爆最近獲好友介紹男仔，相約一大班朋友看戲兼食飯，刻意安排其中一位男士坐在她旁製造機會。她稱想順其自然發展，並說：「相處了解下先，暫時都是一大班朋友，未有單獨約會，感情事可遇不可求，以事業為重。」

同樣單身的衛詩雅自言性格大膽，如果找男友必定要比她強和大膽。家住郊區的她又不介意和蛇蟲鼠蟻為鄰，並說：「屋企附近有野豬出沒，見到蛇都不太驚。」

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