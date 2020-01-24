【開箱】《BLACKPINK: Light Up the Sky》韓國首席女團是怎樣煉成的

【明報專訊】影視串流平台Netflix早前公布第3季業績報告，全球付費用戶增加220萬人，當中46%來自亞太區，韓國成為增長動力的「火車頭」。Netflix剛於本月中推出韓國女團Blackpink首齣紀錄片《BLACKPINK: Light Up the Sky》，隨即登上韓國、日本及香港等地的最高收視排行榜五大位置，看來並非巧合。

Netflix首齣韓女團紀錄片

Netflix過去曾為美國樂壇天后包括Taylor Swift、Lady Gaga及Beyonce等拍攝紀錄片，韓國女團則屬首次，見證Blackpink出道短短4年，迅速攀上國際舞台，成就備受肯定，《BLACKPINK: Light Up the Sky》正好讓觀眾一窺她們的成名經過。

根據美國影藝學院（奧斯卡主辦單位）對於紀錄片的定義，凡是涉及文化、藝術、歷史、社會、科學、經濟及其他領域，在強調事實和非虛構的情况下，對真實事件進行拍攝。《BLACKPINK: Light Up the Sky》先以「快閃」方式，從韓國三大藝能公司之一、YG娛樂相隔7年再次推出女團，並於2016年舉行Blackpink出道記者會講起，下一個鏡頭已是3年之後，她們不單紅遍韓國，更成為美國大型戶外音樂節Coachella創辦廿年來，首次登台的韓國女團，今年發行專輯《The Album》更打入美國Billboard 200大碟榜亞軍位置，成就同樣前無古人。

重溫練習生艱苦歲月

然後鏡頭一轉，時間軸稍為推前至今年初，即Blackpink首張專輯《The Album》製作期間，4名成員Jennie、Lisa、Jisoo和Rose的錄音過程，以及透過唱片監製Teddy Park的對談，讓對Blackpink感到陌生的觀眾，有個初步了解。

這部紀錄片有兩大看點，一是成員的單獨訪問，藉此揭開她們成名前後的心路歷程；二是全體成員一起坐在試片室內，重溫她們加入YG娛樂初期，擔任練習生的艱苦歲月。

生於泰國的Lisa，十餘歲開始獨自留在韓國發展，而在同屆練習生之中，只有曾經留學新西蘭的Jennie能以英語溝通，兩人自然成為密友；澳洲長大的Rose，亦跟Lisa「同聲同氣」，然而後者憶述二人首次見面的情况：「咦？新來的？很有競爭意識，我們無時無刻都在競爭。」一語道破練習生之間亦敵亦友的關係。事實上，Blackpink原定以8、9人女團姿態出道，隨着事務所汰弱留強，最後只剩4人，反映內部競爭有多激烈。

帶領觀眾認識韓流發展

Blackpink在紀錄片中不止一次提到，她們最重視的是團隊精神，因此隊中最年長的Jisoo（25歲）一直照顧後輩，「老幺」Lisa則是隊中開心果，負責發放正能量，所以最受隊友歡迎。

相比Taylor Swift今年初上架的紀錄片《Miss Americana》，拍攝目的是為宣傳個人政見，並鼓勵年輕歌迷關心政治，透過選票改變世界；《BLACKPINK: Light Up the Sky》相對單純得多，目標觀眾亦非Blackpink的忠實粉絲，反而是對她們認識不多的一群，希望透過此片了解韓流發展和魅力所在。某程度上，兩片的推銷手法雖然不同，意義卻是殊途同歸。