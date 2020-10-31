那怕主播生涯崎嶇難行 黎芷珊霸氣：訪問舊愛邊個敢不答

【明報專訊】愛上女主播專訪

黎芷珊稱得上是娛樂新聞主播的佼佼者，主持自己構思的娛樂訪談節目不但受觀眾歡迎，更憑《最佳男主角》奪得最佳節目主持獎。「芷珊姐姐」在娛樂圈多年來一直努力尋找自己的路，當然絕不平坦，就如她的情路一樣崎嶇曲折，而且極具戲劇性。

黎芷珊於澳門出生，1984年以歌手身分出道，唱片公司安排陳慧嫻、陳樂敏跟她以少女組合出碟，首張唱片《少女雜誌》獲雙白金銷量，成績理想；但唱片公司只想力捧陳慧嫻，她與陳樂敏不過是陪襯品，黎芷珊笑道：「其實我真的唱得麻麻，後生時都是賣青春、賣樣，都OK睇得吓。」隨後決定加入無綫並當上兒童節目主持。

拍戲拍劇不及當主持

黎芷珊成為《430穿梭機》及之後的《閃電傳真機》主持人，她說：「我不是太鍾意小朋友，剛開始做兒童節目時，因形象上很不慣，所以常被監製鬧只識穿黑白灰，話小朋友見到會驚，要求我穿多些平易近人的顏色。」在兒童節目做了「芷珊姐姐」9年，她覺得太耐有點悶，希望有其他發展便申請離任，她說：「當年在《閃電傳真機》演『殭屍孫女』一角都幾出位，之後甚至有監製找我拍劇，自己都想試試，便萌生去意，但拍了幾套劇和電影，發覺自己原來跟譚玉瑛姐姐的想法差不多，都是不喜歡經常捱更抵夜，且心知不會有機會擔任女主角；可能不習慣拍劇的工作模式，因做主持很多事情都可以由自己控制，所以後來便重返主持崗位拍《K100》、《香港早晨》等節目。」

隨後她曾過檔有線一段時間，最終還是覺得大樹好遮蔭，決定回巢TVB。1995年加入《城市追擊》開始跑外景追時事新聞，如港聞記者一樣的工作，大感新鮮刺激好玩，但不久節目變陣加插娛樂新聞，亦展開娛樂新聞主播之路，她說：「公司知我做得耐、識人多，覺得這方面較適合我，自此就一直做娛樂新聞了！」雖然身為藝人卻要訪問其他藝人，但她既不抗拒亦不覺尷尬，因覺得只是一份主持工作，受訪者都是同事，也不會當她是娛樂新聞記者，且跟其他藝人熟絡反而有好處，因明白她的身分位置，受訪時會幫忙講多一些。

硬撼有線娛樂新聞台

《城市追擊》之後變成《東張西望》，亦是跟剛崛起的有線娛樂新聞台正面交鋒之時，競爭十分大，黎芷珊說：「有時真的要搶位，攝不到埋去做訪問便不計騷，要攝到在受訪者隔籬見到支咪才計騷，所以要很搏命。」儘管是老臣子，效力了一段長時間的《東張西望》卻向她開刀，原因是年資長、人工較貴，公司用她的人工請幾個新人頂替，將她調派到《娛樂新聞台》，她說：「資源分配上我覺得是對的，轉崗位後其實工作性質一樣，但要兼顧更多，什麼都要一腳踢，但反而跟其他藝人關係更好，當時真的學到好多東西。」她笑稱在《娛樂新聞台》被同事冠以一姐之名，全因年紀大，她的同事全都是「小朋友」，實在有點尷尬，要花一段時間適應，「幸一班小朋友都幾惜我，知我不懂看中文字需要幫手，麥美恩、許文軒及周奕瑋等都仗義幫手翻譯，大家相處得好開心」。於《娛樂新聞台》5年，到尾聲主持訪談節目《最佳男主角》反應十分好，憑節目更在TVB台慶頒獎禮奪得「最佳節目主持」獎項，立即被召回《東張西望》坐主播枱，她亦不禁笑道：「幾現實呀！」

為《最佳男主角》搏到盡

黎芷珊表示一向很知足，認為當主持只要完成工作又做得稱職已經可以，從來都很隨緣；訪談節目《最佳男主角》是她一生中最搏和最有野心的一件事，因當時看不到前景，心想如一直跑娛樂新聞，自己開始年紀大可以點呢？她說：「到50歲還要拿着支咪採訪，真的連自己也接受不到！原來夠膽搏是有成果的。」她表示上《最佳男主角》的嘉賓很多都是識於微時，跟她一起成長，「他們覺得看着我在電視台做咁耐都是這樣，無辦法不幫我，梁朝偉就是因為這原因而幫我」。節目中要求嘉賓送上一個從來沒公開講過的小秘密，她大爆嘉賓們都感為難，但仍為她準備，「其實謝霆鋒自爆患皮膚癌曾做手術是重拍的，最初拍攝時這小秘密是跟王菲有關，但他錄影完卻要求刪改」。

追訪「奪麵雙琪」變受訪

黎芷珊曾與梁家輝、鄭伊健、邵傳勇、陳小春及張達倫等圈中人拍拖，她採訪前男友時，別人總會覺得會尷尬，但她卻從來不感尷尬，「反而更好！他們見到我，邊個夠膽不答；如果他們當日很忙，只揀一個人接受訪問，一定會揀我。這是我的優勢，所以當時公司會安排我訪問舊愛，的而且確是有着數的」。當年更被派往追訪前度男友鄭伊健「奪麵雙琪」事件，她說：「次次公司都派我去，娛樂記者便順道連我也追訪，又多一個話題，都幾得意，我同樣不尷尬，只是工作而已。」

場地：Odyssée

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵