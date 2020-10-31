35歲史嘉麗祖安遜三度出嫁 編劇男友疫下結婚不忘行善

【明報專訊】受到疫情影響，Marvel超級英雄片《黑寡婦》數度延期至明年5月開畫，現年35歲的女主角史嘉麗祖安遜（Scarlett Johansson），結婚計劃則如期進行，昨日透過慈善機構Meals on Wheels America網站宣布，上周末已跟綜藝節目《周末夜現場》（Saturday Night Live，簡稱SNL）38歲編劇Colin Jost低調完婚，順便呼籲親友及粉絲捐款行善，可謂一舉兩得。

美國慈善機構Meals on Wheels America的社交媒體帳戶，昨日上載一段喜訊：「我們在此興奮宣布，史嘉麗祖安遜與未婚夫Colin Jost已於上周末舉行小型婚禮，僅招待親友出席，並按照美國疾控中心的指引，做足防疫措施。一對新人希望大家踴躍捐款，支持有需要的長者，好讓他們在疫情下仍能獲得溫飽。」粉絲留言送上祝福之餘，不忘大讚新娘人美心善。

兩度離婚爭撫養權

早在2017年，史嘉麗祖安遜客串演出《周末夜現場》，並於慶功宴上邂逅Colin Jost，拍拖兩年終於開花結果，去年5月宣布訂婚，並罕有地偕未婚夫亮相Marvel超級英雄片《復仇者聯盟4：終局之戰》的世界首映禮，藉此公告天下。

今次已是史嘉麗祖安遜「梅開三度」，2008年她跟「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）結婚，可惜這段婚事，僅維持兩年便結束，如今男方已另娶《花邊教主》女星碧琪麗芙莉（Blake Lively）為妻。

2014年，史嘉麗祖安遜再嫁予法國傳媒人Romain Dauriac，同年誕下女兒Rose，3年後分手收場，更為爭奪幼女撫養權而對簿公堂。Colin則是首次結婚。