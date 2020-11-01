東京電影節疫下開幕不設紅地氈 羅拔狄尼路《天能》導演拍片打氣

開幕電影《Underdog》導演武正晴（左起）、主角北村匠海和瀧內公美上台致辭後，隨即舉行首映禮。

《天能》導演基斯杜化路蘭（左圖）和羅拔狄尼路（右圖）未能赴日，但仍拍片支持東京電影節開幕。

【明報專訊】受到疫情影響，今年多個國際影展被迫取消或延期，第33屆東京國際電影節昨日如期揭幕，但不設紅地氈環節，開幕禮改為網上直播，競賽部分亦因海外評審未能赴日而中止，幸好還有開幕電影《Underdog》導演武正晴、主角北村匠海、參展片《Food Luck!食運》女星土屋太鳳，以及影展宣傳大使役所廣司等撐場，加上金像影帝羅拔狄尼路（Robert de Niro）、《天能》導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）等透過錄影片段打氣，場面才不致太過冷清。

《全裸監督》導演新片揭幕

第33屆東京國際電影節的開幕禮，昨日下午在六本木山舉行，但為防止新冠病毒擴散，事先張揚取消紅地氈環節，活動亦改為網上直播，身為影展宣傳大使的《失樂園》影帝役所廣司在台上表示：「雖然受到疫情影響，但我們仍然能夠在戲院內欣賞電影，對觀眾來說已是最佳禮物，因此希望大家一起努力，好讓影展繼續舉行。」

今屆開幕電影是Netflix原創日劇《全裸監督》導演武正晴執導，森山未來、北村匠海和勝地涼合演的拳擊片《Underdog》，故事講述3個人生失敗者為了達成夢想而再次踏上擂台，亦是武正晴繼《100円之戀》後，相隔6年再以拳擊為電影題材。

由於森山未來忙於演出舞台劇，被迫缺席開幕禮，導演武正晴率領北村匠海及女主角瀧內公美上台，穿著整齊西裝的北村匠海發言時略帶緊張：「這是我首次參演影展開幕片，對此感到非常榮幸。」

取消競賽項目 改觀衆投選

由於海外電影人未能赴日擔任主競賽單元評審，大會決定取消競賽項目，改由觀眾投票予32齣參展電影，其中包括內地導演梅峰執導的《戀曲1980》、申瑜執導《兔子暴力》，以及石夢執導《無生》等。至於剛獲威尼斯影展頒發終身成就獎的香港女導演許鞍華，新片《第一爐香》則入選世界焦點單元。

閉幕電影是《相棒》劇場版導演橋本一執導、柳樂優彌扮演江戶時代著名浮世繪畫師葛飾北齋的同名電影《北齋》。今屆影展將於本月9日閉幕，到時將公布觀眾投票獎的得主屬誰。