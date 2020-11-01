【開箱】《怪奇默友》愛你愛到嚇死你

為了保護兒子，母親不惜犧牲，跟怪物同歸於盡，母愛果然是人世間最強武器。

【明報專訊】疫情如何影響經濟？從萬聖節檔期只有一齣驚慄片《怪奇默友》（Come Play）應市已可見一斑。雖然選擇欠奉，幸好水準不俗，電影講述怪物躲藏在手機和平板電腦內，伺機襲擊心靈空虛寂寞的「低頭族」，忙於照顧自閉症兒子而身心俱疲的年輕母親，為了保護至愛，不惜犧牲一切，甚至跟怪物玉石俱焚。只要有「愛」，「死」有何懼？

應節電影港美同步

《怪奇默友》美國跟香港上周同步開畫，暫時未知兩地票房如何，只知本地中文譯名明顯向影視串流平台Netflix原創劇集《怪奇物語》致敬，或許跟兩者劇情都與怪物襲擊兒童不無關係。

故事改編自導演積及卓斯（Jacob Chase）3年前拍攝的短片《Larry》，講述《婚姻故事》童星阿茲羅伯森（Azhy Robertson）扮演自閉症患者奧利，不懂與人溝通，加上父親約翰加拉赫（John Gallagher Jr.）忙於掙錢養家，照顧兒子的重任，便落在飾演全職母親的姬莉安積及斯（Gillian Jacobs）身上。

電影以不少篇幅，詳述母子相處問題，尤其對於奧利從不肯正視媽媽，並對她的悉心照顧，完全無動於中，最令她感難受。直至怪物拉利登場，奧利受驚卻不懂表達，起初母親不知內情，還一度責難兒子，隨着怪物透過平板電腦來到現實世界，並要強搶奧利，母子雖然身陷險境，反而增加彼此了解，至於結局是喜是悲？便得看你如何解讀了。

驚嚇情節只是《怪奇默友》的包裝，就如萬聖節的糖果一樣，若不撕開糖衣，怎能嘗到它的真正味道？電影設定怪物隱藏在手機背後，藉此諷刺現代人都愛當「低頭族」，寧願沉迷虛擬世界，拒絕跟至親好友溝通，才令怪物有機可乘。

另一方面，怪物無處不在，能夠游走於手機、電視、平板電腦等不同電子媒體之間，然而這些都是患有自閉症和語言障礙的奧利，跟現實世界溝通的「工具」，校方容許奧利帶手機上課，其他同學卻不能，於是集體排斥甚至歧視他，直到他們同樣受到怪物襲擊，眾人雖然受驚，反而團結一致。現實雖然可怕，友情卻令人溫暖。

驚嚇情節如有雷同

電影其中一個有趣的設定，是奧利必須透過手機或平板電腦的鏡頭，才能「見」到怪物真身。事緣有次他透過手機應用程式玩「變臉」，突然發現身後多了一張「臉」，令他大吃一驚，但當放下手機，卻又不見任何東西。事實上，這個驚嚇情節，早在兩個月前Netflix上架的韓劇《韓國都市怪談》其中一集《房客》已經出現，甚至連場面都大同小異，都算巧合得過分。

上映日期：10月29日