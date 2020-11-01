羅銘偉設靈 劉錫賢讚故友善心爆棚

【明報專訊】曾效力無綫及亞視的資深藝人羅銘偉（Michael）上月因病離世，終年66歲，昨日於世界殯儀館舉行喪禮及追思會，靈堂佈置簡潔，放置屏幕播放羅銘偉生前演出片段，靈照兩旁掛着由兄長羅銘泉所提的詞。一眾圈中好友包括劉錫賢、吳浣儀及曾偉明等出席送別好友，今日出殯後靈柩將移奉柴灣歌連臣角火葬場火化。

劉錫賢於追思會上擔任主持，他表示認識羅銘偉超過20年，但不是在亞視認識，而是在長者慈善活動上，他說：「羅銘偉擔任主持很成功，我時常問他為何不重返工作崗位，他卻說不掙這些錢，寧願做敬老活動收百多元的車馬費，他真的好有善心，所以聽到離世消息都好震驚，他經常說要在老人院留位給自己安享晚年，現在要到天家安享晚年了。」他稱最遺憾是二人已相約好疫情過後飯敘，但現在已吃不到這餐。

胞兄羅銘泉：亡弟骨灰帶回內地

羅銘偉的兄長羅銘泉表示已移居內地50年，但一直跟弟弟保持聯絡，弟弟離世當日下午仍有跟他通電話，還着他小心點不要疏忽疫情，豈料晚上收到弟弟離世的電話，他感到十分詫異，還一度以為是假消息。他稱今次來港奔喪因疫情要接受隔離，身在美國的妹妹未能前來；隔離期間心情很差，故寫了首詞送給弟弟。問可知羅銘偉死因？他眼泛淚光道：「應該是心臟有事，但我一直不知他心臟有問題，覺得若不是香港近年發生的特別情况，他不應該這樣就走，他身體還好好！」他答謝弟弟的演藝界朋友協助處理喪事。至於弟弟火化後如何安葬？他透露會先將弟弟骨灰帶回內地，之後或帶回港安葬，將來才再作打算。

記者：林祖傑

攝影：孫華中