疑未吃早餐頭暈 保安護駕阻擋鏡頭 秦煌跣倒入院 右膊骨裂

秦煌被送上救護車到醫院檢查時清醒，並向在場傳媒揮手。（攝影：劉永銳）

【明報專訊】現年72歲的資深演員秦煌昨日中午返無綫將軍澳電視城準備出席劇集《踩過界II》宣傳活動時，突然頭暈因而跌倒地上，在場保安立即扶起他坐上輪椅，等候救護車送他入院治療。秦煌當時清醒，並向傳媒表示可能未食早餐見暈，感覺個心不舒服及膊頭有點痛。當時他談到未能為劇集宣傳時，還開玩笑說：「我𠵱家咪宣傳緊囉！」他在醫院照X光及檢查，右邊膊頭有骨裂，其他地方沒事，要留院幾日。無綫公關昨晚則表示，秦煌不小心跣倒，手着地導致右手肩胛位少許痛 ，現正留院觀察 ，並無大礙。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

秦煌昨日中午12時許被發現坐在電視城門外的地上，有保安正照顧他。傳媒拍照時，秦煌叫不要拍照，保安從旁護駕幫手阻擋鏡頭拍攝，並扶秦煌坐上輪椅推入保安室休息。秦煌向傳媒表示：「是我自己跣親跌倒，個心同膊頭有點痛。」

要留院幾日

秦煌原本想繼續參與宣傳工作，但為安全起見，公司召來救護車送他入院治療。10分鐘後，秦煌躺臥擔架牀，由醫護人員送上救護車。秦煌清醒接受訪問說：「我今日返來出席劇集《踩過界II》宣傳活動，可能未食早餐，見暈啦，我無乜嘢！」提到他入院接受檢查不能做宣傳？他開玩笑說：「我𠵱家咪宣傳緊囉！」在場有人為他打氣，叫他加油，秦煌亦有揮手回應。秦煌被送到醫院後接受檢查及照X光，右邊膊頭有骨裂，可能是他跌倒時用右手撐一撐整傷，要留院幾日，其他地方無事。

2008年，秦煌曾於長洲乘渡輪時，疑酒後失足墮海，頭部撞向木樁導致重傷昏迷，被送入醫院深切治療部，情况一度危殆，幸最後度過危險期，並康復出院。

秦煌從事演藝工作40多年，演出無數劇集及電影，他曾多次演活金庸筆下角色老頑童「周伯通」，令觀眾留下深刻印象。

蔡思貝打算慰問「爸爸」

張振朗表示知道秦煌身體不適感突然，事發時他在公司做直播宣傳，從新聞報道得知：「好似聽到他已安全，希望他無事；前輩好好，就算行動不便，都撐拐杖回來做宣傳，好值得我們學習。」蔡思貝劇中跟秦煌演父女，戲外也建立深厚感情，閒時會互通短訊關心，故從監製口中知道秦煌出事，非有擔心：「因為劇中情節，都是講秦煌有點危險，有一刻難分真假，到底講劇情還是現實有事，一陣工作後都打算慰問他。」

《踩過界II》有不少前輩馮素波、雪妮、胡楓參演，張振朗表示活動上聽到雪妮姐呼籲大眾關注弱小社群，都記在心上：「最近跟羅蘭姐拍戲，我會讓她先拍完放工，寧願自己捱夜，是一種尊重。」

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com