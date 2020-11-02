林熹瞳擺酒閃爆曬百萬鑽飾

何思哲（左）承諾愛林熹瞳（右）一生一世，愛屋及烏，做個有承擔的人。（攝影：劉永銳）

【明報專訊】36歲林熹瞳於10月1日中秋節與男友何思哲結婚，前晚萬聖夜補擺婚宴，兩人拍照時甜蜜相擁親嘴，林熹瞳左手戴上兩卡求婚鑽戒和結婚戒指，還佩戴過百萬贊助鑽飾，閃爆全場。

婚後積極造人

林熹瞳表示新婚生活愉快，讚老公很顧家，她自問年紀不輕，正積極展開造人計劃。何思哲發表愛的宣言：「我會愛老婆一生一世，愛屋及烏，做個有承擔的人。」

談到婚禮和婚宴在兩個節日舉行，林熹瞳解釋只是巧合，並說：「其實受疫情影響，婚禮已經由3月開始延期，婚宴按限聚令6人一枱，亦減少了廿幾個座位。」

何思哲稱度蜜月也押後至明年，又笑言這個老婆不易追，林熹瞳反駁：「他用了一盒雪糕咋，不過他是暖男，因我有信仰，要求他洗禮後才能向我求婚，他都肯用行動追求我，幾感動。」

鍾健威任司儀取結婚經

鍾健威兼任司儀，原本跟女友黃美棋拍檔，但婚禮日期一改再改，美棋工作撞期只能做賓客。他笑稱經常做婚宴司儀取經，心中已有點構思。是否今年結婚？他支吾以對說：「今年好多計劃因疫情打斷，要延遲，未入紙登記註冊，我都未求婚。」

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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