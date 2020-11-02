王宗堯力撐本土片《地厚天高》 發行人崔允信爭取正規戲院上映

【明報專訊】本土電影《地厚天高》、《理大圍城》前日於藝術中心舉行放映會，《地厚天高》發行人崔允信及王宗堯、阮民安等出席。崔允信談到《佔領立法會》和《理大圍城》未能通過電檢，上映無期，他說：「不是由這兩部片開始，楊明與莊思明主演的《時代》上映也有困難，不過相信電影有日會上映。因為電檢處出現警號，要求我加入警示字句。」他現在仍向院商爭取在正規戲院上映，不想在網上播放，因為電影無論拍攝、放映和觀眾都是合法，不想觀眾覺得戲院只可以放映某類電影。

王宗堯表示大家都很想看《地》，但沒機會在大型戲院上映，唯有在小型戲院放映。他透露有份演出的《夜香‧鴛鴦‧深水埗》在11月中開畫，並說：「下星期有優先場，感到很開心。」

自問眼淺的阮民安表示欣賞《理大圍城》會爆喊，又稱太太對社會關注不比他少，現在有小朋友會擔心下一代。會否為兒子移民？他稱雖有朋友建議他離開香港，但香港是他的家；他最關心是小朋友，如果影響到家人和人身受到威脅再算，暫時無計劃離開。他表示兒子現在讀K1，捱貴學費也安排囝囝讀國際學校，因不喜歡政府學校推行國民教育。

記者：柯美