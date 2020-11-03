安祖蓮娜父親撐特朗普：林肯之後最偉大

【明報專訊】特朗普3年前已當選但還未就職，已跟荷李活「開戰」，當殿堂級女星梅麗史翠普（Meryl Streep）在金球獎獲頒終身成就獎致辭時，不點名炮轟他帶歧視觀點的政治主張，特朗普隨即在Twitter發帖反擊她是被捧得最過頭的演員之一，又指她「不了解我，卻要在金球獎頒獎禮上攻擊我」。此後荷李活大小清談節目及頒獎禮，特朗普都成為諷刺對象。美國總統參加並發表講話的白宮記者協會晚宴，已有百年歷史，奧巴馬主政年代，每年4月底舉行的晚宴，星光熠熠程度媲美奧斯卡頒獎禮，但特朗普當選以來連續3年缺席。

不過他也並非沒有支持者，《黑魔后》安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）的金像影帝父親莊威（Jon Voight），正是特朗普的忠實支持者，由上屆開始已公開撐對方；經過4年，依然沒有轉軚，甚至稱特朗普是自林肯之後最偉大的美國總統。樂壇小天王Justin Bieber的外父史提芬寶雲（Stephen Baldwin）亦力撐特朗普，並且不滿長兄艾力寶雲（Alec Baldwin）在長壽綜藝節目《周末夜現場》經常扮特朗普嘲諷對方。雖然特朗普被指傾向白人至上，但黑人饒舌歌手Lil Wayne和Ice Cube卻公開支持他的白金計劃賦權給黑色經濟圈。50 Cent也曾擔心拜登的稅項政策而傾向支持特朗普，及後又撤回。