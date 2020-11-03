【開箱】《天巡者》賀軍翔扮鍾馗驅魔治鬼

【明報專訊】台灣電視台近年逐漸與國際影視串流平台合製電影或劇集，當地的三立電視台製作的《天巡者》剛於10月25日在台視首播，並於影視串流平台Netflix同步上架，成為繼《誰是被害者》及《罪夢者》後，另一在Netflix上架的華語劇。《天巡者》由賀軍翔、邵雨薇合演，是跨越時空的奇幻愛情故事，有稱之為台版《鬼怪》。

CG效果欠理想

《天巡者》是台灣三立的年度重頭劇，今年2月開鏡，7月底煞科，香港觀衆可透過Netflix欣賞，每周推出一集，全劇預計20集。故事講述擁有千年道行的鍾馗（賀軍翔飾），是地府最強的「驅魔真君」，在「蝙蝠精」阿福（陳博正飾）及「七星劍靈」小七（簡廷芮飾）協助下，解決在凡間作惡的厲鬼。某日，厲鬼吳青原（尹昭德飾）在凡間作惡，鍾馗率領手下擒獲吳青原，並帶回地府受審。吳青原趁鍾馗不為意，挾持員工編號1087的孟婆小冰（邵雨薇飾）逃到人間，並將奈何橋炸毁。鍾馗為救小冰兼追捕吳青原歸案，走落凡間化身麵包店師傅鍾正南，繼而重遇失去記憶，易名孟心語的小冰。

《天巡者》首集即有連場CG特效畫面，鍾馗將小七變成「七星劍靈」斬妖，在水上行走，拯救無辜百姓。他跟厲鬼吳青原在巿集開戰時，打到飛天遁地；鍾馗還施法令時間停頓，場面豐富，可是CG效果未如理想，技術莫說不及荷李活，就連日韓也追不上，其中厲鬼四處飄盪的畫面，相當不自然。有一幕講孟心語從樓梯意外跌下，鍾馗見狀即將時間停頓，將孟心語平安帶到地面，後者被停頓的動作，是演員演出來，而不是電腦效果，還隱約看到女演員在動，這跟韓劇《鬼怪》、《來自星星的你》的特效差一截。有指《天巡者》是台版《鬼怪》，電視台似乎為免被指抄襲，索性一早表明是致敬之作。兩劇實在有太多相似地方，例如鍾馗與孟婆小冰有前世情緣，小冰落入凡間後，有見鬼的特質。鍾馗的法力如揮劍、時間停頓等，都與《鬼怪》的孔劉相似。

有老戲骨撐場

《天巡者》男主角賀軍翔近年主力在內地發展，已6年沒拍台劇。他早年主演的台劇不乏經典作，如《惡魔在身邊》、《換換愛》、《鬥牛，要不要》等，曾掀起一陣台灣偶像劇熱潮。已是兩女之父的賀軍翔，沒有了「小鮮肉」味道，但外形尚算保持得不錯。女主角邵雨薇是三立電視台的「福將」，4年前主演的《1989—念間》，創下該台近年最高收視紀錄。邵雨薇主演的《樓下的房客》曾入圍台北電影節最佳女主角，是人氣與演技兼備的女星，不過她在《天巡者》的角色性格過於天真與善良，經常大賣甜美、可愛一面，「花瓶」感覺重。

《天巡者》其他主要演員也來頭不小，資深男演員陳博正曾演過不少經典台劇，如《終極一班》、《惡作劇之吻》、《我在墾丁天氣晴》等；飾演吳婆婆的譚艾珍則演過《鬥魚》、《命中注定我愛你》等；有老戲骨撐場，令這齣奇幻劇找回一點實在感。