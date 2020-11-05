亞姐冠軍蔡小蝶含淚撐好友 「最完美體態」吳燚曦否認隆胸

五強之一的張玥（左起）被安排與亞軍何雙妍、冠軍蔡小蝶及季軍高文君合照，直認依然不開心。（攝影／記者：柯美）

【明報專訊】「2020亞洲小姐競選」香港區決賽上周日圓滿結束，昨日在亞視總台舉行支票頒發儀式，由亞洲電視控股有限公司執行董事陳偉傑頒發支票給冠、亞、季軍蔡小蝶、何雙妍和高文君、最完美體態獎的吳燚曦與五強之一的張玥等，冠亞季軍的獎金分別是10萬、5萬和3萬元，其他則1萬元。張玥對賽果不滿，被安排跟冠亞季軍合照，直認心情跟決賽一樣不開心。至於獲最完美體態獎的吳燚曦否認隆胸傳聞。

亞姐冠軍蔡小蝶獲10萬獎金，打算請大家去吃火鍋和給母親一封利市。問到可有信心在明年1月舉行的總決賽勝出？她說盡力而為，參賽非為得獎，現時仍不相信自己奪冠。對於張玥不滿賽果，她認為心態很重要，不要將輸贏看得那麼重，會開心點。

獲最完美體態獎的吳燚曦被指隆胸，蔡小蝶說：「每個人有追求美的權利，但報道未必是真，我心目中的吳燚曦是好好的參賽者。」她眼泛淚光續說：「我不想聽到有人說她不好。（你們是好朋友？）是，所以不開心，我只聽她講，不會聽外界講。」

吳燚曦稱代言隆胸產品

被爆曾隆胸的吳燚曦承認3年前曾為美容公司代言，拍了個隆胸產品廣告，但沒有真的做手術隆胸。

她說：「我當時很瘦，得40kg，影相要加墊，酬勞6位數字，至今仍未收足，當時我有循小額錢債去追討，最後這間公司倒閉，無得追究。我參選亞姐，體重56kg，上圍雖然有三十四五吋，但著泳衣都有加墊，大家才覺得我迫爆，誤會我隆胸。」

張玥信心大減

張玥大熱倒灶轟賽果不公，她表示心情跟決賽當晚一樣不開心。她打入五強，仍有機會奪冠，她說：「決賽已錯失機會。」她透露剛知道有機會為電影試鏡，心情欠佳可能影響表現？她說：「我是不開心，但心情平靜，unhappy not sad。」提到如她在總決賽勝出有100萬獎金，便可彌補不悅？她說：「走着看，我信心得20%，因為參賽者都很厲害。」

鬧雙胞事件 亞視勝官司

陳偉傑表示明年1月舉行的總決賽，冠、亞、季軍的獎金分別是100萬元、50萬元和30萬元。

他稱「亞洲小姐」鬧雙胞一事，內地人民法院判了亞洲電視控股有限公司勝訴，頒下臨時禁制令，內地任何機構均不可舉辦「亞洲小姐」選舉及用「亞洲小姐」的 Logo。至於吳燚曦被指隆胸，他有了解，相信對方解釋，亦相信她沒有隆胸。

記者：柯美