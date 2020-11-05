【開箱】《飛奔去月球》嫦娥變樂壇天后 內地觀衆難接受

菲菲一家三口本生活無憂，直至喪母之後，為此大受打擊。

【明報專訊】內地動畫《哪吒之魔童降世》票房50億人民幣，成為去年影壇奇葩；同樣改編自中國神話的《飛奔去月球》（Over the Moon），上月23日在內地戲院上映，票房出奇冷淡，截至前日為止，僅收500餘萬人民幣，相差千倍的結果，豈是中國神話與西方動畫的不完美結合便能解釋清楚？香港觀眾可透過影視串流平台Netflix親自鑑證。

迪士尼式音樂劇

《飛奔去月球》是Netflix與內地動畫公司東方夢工廠攜手炮製，故事取材自中國神話「嫦娥奔月」，由奧斯卡最佳動畫短片《Dear Basketball》美國導演格蘭堅尼（Glen Keane）執導，《嗜血嬌娃》金球視后吳珊卓（Sandra Oh）、《人肉搜尋》男星John Cho等聲演，台前幕後陣容鼎盛，可惜內地觀眾不賣帳，東西文化尚未交融，卻先出現水土不服。

格蘭堅尼入行接近半世紀，曾參與《美女與野獸》、《魔髮奇緣》等迪士尼動畫幕後製作，經驗豐富，可是他把《飛奔去月球》拍成一齣迪士尼式音樂劇，似乎高估了內地觀眾的接受能力，尤其把嫦娥描寫成能歌擅舞的樂壇天后，膽小者隨時「嚇一跳」。

《飛奔去月球》並非單純地把老調重彈，而是借題發揮；故事講述女孩菲菲自小受到父母寵愛，並深受「嫦娥奔月」傳說感動，直至母親病逝，其父考慮再婚，菲菲難以接受，忽發奇想如果她能證明嫦娥與后羿的愛情故事屬實，或者能令父親回心轉意？

結果菲菲成功自製火箭，帶着寵物兔崩吉上太空，估不到繼母的兒子小慶和他的青蛙亦秘密隨行，兩人兩物有驚無險登陸月球，誤打誤撞遇上嫦娥，後者卻硬要菲菲送她禮物，才肯答應合照，以證明嫦娥存在。

在尋找禮物的過程中，菲菲與嫦娥終於發現，原來二人同病相憐：前者難解喪母之痛，後者思念后羿成疾，經過互相扶持，終於得到釋懷，明白故人活在心內，思念也是一種幸福，當心結解開之後，便一起笑着離開月球上的「苦海茫茫殿」。這個結局，跟彼思動畫《玩轉極樂園》可謂一脈相承。

略嫌故事平淡

另一方面，菲菲亦因小慶拚命相助，才能找到「禮物」的真諦，終於視對方為親弟，藉此表達親情可貴，為電影增添不少正能量。

以技術層面看，《飛奔去月球》全片畫面亮麗，色彩鮮艷，製作水準絕對不下於迪士尼或者其他荷李活出品，只是略嫌故事平淡，欠缺高潮起伏，而且部分角色設定，例如月球上的鐵騎士、嫦娥的飛天紅袍，以及火箭射向月球眼睛等畫面，明顯是向《憤怒鳥》、《奇異博士》和1902年法國黑白片《月球旅行記》借鏡，原創度稍打折扣，但仍不失可觀之處。