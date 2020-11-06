相愛21年 約定天堂見 肥媽摯愛離世：親愛的老公安息

【明報專訊】66歲肥媽（Maria Cordero）與葡籍丈夫Rick結婚21年，一直恩愛如昔。Rick在3年前患上肺腺癌末期，今年8月曾因肺炎及血管閉塞入院，頻頻進出醫院，令肥媽非常擔心，曾在網上直播音樂會激動落淚。昨日凌晨肥媽在社交平台發文透露Rick病逝的噩耗，她悲痛留言：「親愛的老公安息。」並說在天堂見。Rick前日下午因呼吸不順送院，至昨日凌晨1時許離世，走時不辛苦。對於丈夫突然離開，肥媽難以接受，傷心不已，家人會辦理Rick的身後事。

娛樂組

肥媽昨日凌晨2時49分在社交平台上載與老公Rick的合照，她傷心留言：「My love my man RIP.see you in heaven.親愛的老公安息。」肥媽表示前日早上與老公Rick還一起食早餐，至下午對方呼吸不順，即時入院，至昨日凌晨1時03分離世，走時不辛苦，菩薩保佑。她感到太突然，好難接受。家人擔心她撐不住，會辦理Rick的身後事，待安排好喪禮的事才通知她。

亡夫抗癌3年 花逾600萬醫藥費

愛夫深切的肥媽3年來為醫治老公的癌病不惜花逾600萬醫藥費，早前她刻意減產，專心照顧Rick。8月時，Rick在醫院留醫，肥媽在醫院24小時全天候照顧。肥媽一直抱着樂觀和正面心態面對，她曾說：「條命最緊要，花多少錢也不是問題，沒有東西比老公更重要。」上月肥媽在網上直播演唱會唱到《憑著愛》尾段時，想起丈夫突然激動爆喊。

與前夫離婚後獨力養大6子女

肥媽於1972年與首任丈夫結婚，兩人育有6名子女。肥媽當時為照顧一家8口的生活，曾身兼多職，甚至做過搬米及油漆等需要很大勞力的工作。肥媽在1988年入行當歌手後生活開始有改善。翌年，她因家暴及發現丈夫有婚外情決定離婚。離婚後的肥媽獨力養大6名子女。1999年肥媽與Rick結婚，展開第2段婚姻。Rick是肥媽弟弟的同學，與肥媽認識多年，兩人因為一次夾Band而擦出愛火花。Rick愛屋及烏，不介意肥媽要帶住6個小朋友，多年來對肥媽及其家人照顧有加。兩人1999年結婚時，因為家中有白事取消擺酒，於2013年補辦婚宴，翌年再飛到美國拉斯維加斯舉行婚禮。

契仔陸浩明短訊慰聞肥媽

肥媽契仔陸浩明傳短訊慰問肥媽，希望她不要太難過。他表示日前錄影節目時見過肥媽，她表現好專業，完成錄影後便趕回家照顧丈夫，「肥媽與Rick好恩愛，她是好太太及好媽媽」。