3月英國確診 步履語速緩慢 林建康：身體OK有抗體

【明報專訊】已故麗新集團創辦人林百欣的養子林建康今年3月在英國確診新冠肺炎，當時有傳他肺部出現萎縮，被送往當地醫院時情况危急。其後有傳他情况轉穩定，已向家人報平安。林建康昨晚與太太黃寧艷出席領賢慈善基金晚宴，見他精神不俗，但步履和說話的語速較緩慢。他承認曾患新冠肺炎，現已康復。他表示患病期間很辛苦，3個月內住了兩間醫院，「休息了數月，回港已兩個月，現時身體OK，有抗體。」可有傳染家人？林太即以入場為由未有回應，只表示老公住院期間因未能探望感到擔心，但現時身體已OK。

楊千嬅閉關備戰演唱會

同場嘉賓還有楊千嬅，她在年底舉行的跨年演唱會門票昨日首日開售。千嬅表示今次賣飛有別以往，全部網上購買，故未知銷情，但很多朋友很有心，想送花籃，她呼籲大家將這些錢捐去「母親的抉擇」。問可需還飛債？她表示門票有點緊張，因安全起見，他們堅持只供一半人數入場，保持社交距離，希望順利完成。她透露出席完兩個活動便為演唱會閉關，做運動、練歌及記歌詞。她笑言早前食得太多，現在要「獲利回吐」，戒口和計卡路里。她沒定下減肥磅數，目標夠弗、穿得起演唱會服飾便可以。

記者：陳釗